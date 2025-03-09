33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim var. Reçetede Crohn hastalığı yazıyor. "Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?

ÇİĞ sebze ve meyveden kaçınılmalı.

Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir.

DİYETE BAŞLA

7 yıldır şekerim var. Böbreklerim çürümüş. Hastalığı ihmal ettim belki de ondan oldu. Şimdi diyalize girmek zorundayım. Bana yardım edin!

ÖNCE paniklemeyin.

Testlerini bilmemiz lazım.

Böbrek çürümesi var deyip diyaliz tedavisi vermedilerse durum korktuğun kadar kötü değil demektir.

Hemen iç hastalıkları uzmanı bul. Takibine gir. Gerekirse nefrolog değerlendirmesini uzmanın yapar. Diyete başla. Sonuçlara göre ilaç tedavileri, vitamin mineral takviyeleri olabilir. Korku, kaygı zarar verir.



KUM YAPABİLİR

67 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Daha önce kum dökmüştüm. Ondan olabilir mi?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.

Hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.

Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.

HEMEN DOKTORA



14 yıldır sigara içiyorum.

Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler.

Bana da bulaşır mı?

SİGARA kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç. Arkadaşına da geçmiş olsun.



DEMANSA OZON

Babam 70 yaşında. Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Başka hastalığı yok. Hastalığı için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE beden aşınır. Yenileyici, destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebiliyor.

Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemf terapi uygulamaları yapılıyor.

Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek. Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir. Bunun için yaşlanmayı beklemeyin.