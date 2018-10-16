Sosyal medya fenomeni Enes Batur amcasına hakaret etti (Enes Batur kimdir?)

ŞOKE EDEN SÖZLER

Gizli çekilen videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından eşin güzel olur. Sen adam mısın? Adana'da hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. Neydin ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor. Batur'un amcasının bu sözler üzerine oldukça sinirlendiği görülüyor.