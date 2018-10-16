Sosyal medya fenomeni Enes Batur amcasına hakaret etti (Enes Batur kimdir?)

Son dönemde herkes tarafından takip edilen Instagram fenomenlerinin skandalları ile karşı karşıyayız. Bunun son örneği Enes Batur oldu. Ener Batur amcasına psikolojik kışkırtma uyguladığı video tepki topladı. Ardından enes Batur videoyu yayından kaldırdı.

16 Ekim 2018 Salı, 12:23:23 Güncelleme: 12:12:18
Sosyal medya fenomeni Enes Batur amcasına hakaret etti (Enes Batur kimdir?)
Sosyal medya fenomeni Enes Batur amcasına hakaret etti (Enes Batur kimdir?)

ŞOKE EDEN SÖZLER

Gizli çekilen videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından eşin güzel olur. Sen adam mısın? Adana'da hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. Neydin ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor. Batur'un amcasının bu sözler üzerine oldukça sinirlendiği görülüyor.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur amcasına hakaret etti (Enes Batur kimdir?)

''BİR İŞE YARASAN EN AZINDAN KARIN GÜZEL OLUR"

Gizli çekilen videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından karın güzel olur, 200-300 kilo olmaz. Salak salak hareket etme. Sen adam mısın? Adana'da neydin, ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur amcasına hakaret etti (Enes Batur kimdir?)

Videonun sonunda Batur, şaka yaptığını söylüyor ama amcasının gözlerinin dolduğu görülüyor.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur amcasına hakaret etti (Enes Batur kimdir?)

"YAZIK GERÇEKTEN"

Batur'un bu videosu ve videoda amcasına sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki gördü. Batur ile ilgili sosyal meydada, "Arkadaş cebi iki lira gören bir kişi de kendini Allah zannetmesin", "Bu herifin izleyici kitlesinin büyük kısmı çocuklar. Anne babalar az dikkat edin çocuğunuz kimi takip ediyor", "Yazık gerçekten" gibi yorumlar yapıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cannes Festivaline Sen Anlat Karadeniz damgasını vurdu
Cannes Festivali'ne Sen Anlat Karadeniz damgasını vurdu