GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1399 Esas

KARAR NO : 2026/51

Davacı AFİFE TOPAL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Boşanma davasının kabulü ile

Kilis ili, Polateli ilçesi, Polatbey mah. 56 cilt, 17 hane, 184 BSN 34457263688 TC kimlik nolu 25/12/1983 doğumlu, Bahattin ve Hadice kızı AFİFE TOPAL ile aynı yer nüfusuna kayıtlı 75 BSN 28835566362 TC kimlik numaralı 15/06/1981 doğumlu, Abdurrahman ve Güneş oğlu, HALİL TOPAL'ın Medeni Kanunun 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları olan 10/02/2013 doğumlu MUHAMMET ÇINAR TOPAL ve 25/04/2015 doğumlu AYAZ TOPAL'ın velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,

3- Velayeti anneye verilen müşterek çocuklar Muhammet Çınar ve Ayaz ile baba arasında; her ayın bir ve üçüncü cumartesi saat 10:00 ile Pazar günü 17.00 arası, dini bayramların ikinci günleri saat 17:00 ile 3. günü saat 17.00 arası, babalar günü saat 10.00-17.00 arası, her yıl yarı yıl tatilinin ilk haftası Cumartesi günü saat 10.00 dan ertesi hafta Cuma günü saat 17.00 arası, her yıl Ağustos ayının 1. günü saat 10:00 ile 30.günü saat 17:00 arası görüşmeleri sureti ile (yanına almak hakkı da dahil olmak üzere) şahsi ilişki kurulmasına ve devamına.

4- Medeni Kanunun 353.maddesi gereğince velayeti kendisine verilen veli çocuğun varsa tüm mal varlığını gösteren defter düzenleyerek kararın kesinleşmesinden sonraki bir ay içerisinde Mahkemeye ibraz etmesi hususunda ihtarat yapılmasına, ihtarata uyulmaması halinde Türk Medeni Kanunun 360 ve 361.maddelerinde gösterilen malların belirli bir yere tevdi edilmesi - güvence gösterilmesi - malların yönetiminin bir kayyuma devredilmesi dahil tüm önlemlerin alınabileceği konusunda davacıya ihtarat yapılmasına, (huzurda ihtarat yapıldı)

5- Davacının tedbir nafakası talebinin kabulü ile dava tarihi olan 07/12/2023 tarihinden itibaren davacı için aylık 1.000,00 TL, müşterek çocuklar Muhammet Çınar için aylık 500,00 TL, Ayaz için 500,00 TL tedbir nafakası takdirine, tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar aynen devamına davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davacının yoksulluk nafakası talebinin kabulü ile; kararın kesinleşmesine müteakip aylık 2.000,00 TL yoksulluk nafakası takdirine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Davacının iştirak nafakası talebinin kabulü ile; kararın kesinleşmesine müteakip müşterek çocuklar Muhammet Çınar ve Ayaz için ayrı ayrı aylık 1.000,00'er TL'den toplam 2.000,00 TL iştirak nafakası takdirine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacının, boşanmanın eki niteliğindeki maddi tazminat talebinin kabulü ile; kararın kesinleşmesine müteakip 50.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davacının boşanmanın eki niteliğindeki manevi tazminat talebinin reddine,

10- 492 sayılı Harçlar kanununa göre alınması gerekli 732,00 TL harçtan davacı tarafça yatırılan 269,85 TL'nin mahsubu ile eksik kalan bakiye 462,15 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

11-Davacının adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup, suç üstü ödeneğinden karşılanan 1 adet tebligat ücreti olan 210,00 TL, 1 adet elektronik tebligat ücreti olan 15,00 TL, İlanen Tebligat yapılabilmesi için yazılan toplam 36.288,00 TL sarf ücreti olmak üzere toplam 36.513,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA

12-Davacı tarafça yatırılan 269,85 Başvuru harcı, 269,85 Peşin harç ile davacı tarafça yatırılan gider avansından tebligat, posta gideri ve sir raporu düzenlenmesi için kullanılan 939,00 TL olmak üzere; toplamda 1.478,70 TL'nin davalıdan alınarak, davacıya VERİLMESİNE,

13- Davacı bu davada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya VERİLMESİNE,

14-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

15- HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

16- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile İKİ HAFTALIK süre içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere davacı ve davacı vekili yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.22/01/2026

Tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/02/2026

