24 yaşındayım. İki ay önce astım hastası olduğumu öğrendim. Geçenlerde baş ağrım oldu. Arkadaşım kan sulandırıcı verdi. İçince fenalaştım. Bu ilaç astımı tetikler mi?

Yeterli tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkması ya da bu şikayetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine astım atağı denir. Kan sulandırıcılar, diğer ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da astım atağını tetikleyebilir. Ne olduğunu bilmeden ilaç içilmez.



BU HASTALIK ÖMÜRLÜK

Tam 3 yıldır sedef hastasıyım.

İlaç kullanıyorum.

Ancak hastalığım geçmiyor.

Hiç geçmeyecek mi?

Sedef dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı, mikropsuz iltihapla seyreden bir cilt hastalığıdır. Ciltte çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme, güneş yanığı gibi hasar olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir.

Genel hastalık şiddeti de artar. Bu nedenle cildini zarar görmesin diye iyi koru. Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçlarıağrı kesiciler-sıtma ilaçlarıkalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar-bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır.

Badem-fındık-fındık yağııspanak, şalgam, pancar, karalâhana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye. En önemlisi stres, sıkıntı, dert, evham ve depresyon artarsa hastalık artar. Mutlaka doktor takibinde kal.



BAŞ BELASI KANSIZLIK

22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor.

Bir de kulaklarım çınlıyor.

Doktora gitmedim.

Acaba ne olabilir? Başka bir hastalığım yok.

Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir.

Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilimstres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir.

Bence önce İç Hastalıkları Uzmanı ve Nöroloji Uzmanı'na muayene ol.

Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir. Hemen çözüm için harekete geç.



KEKİK TÜKETMELİSİN

Bağırsak kurtlarım var.

Altı ay önce doktorlara gittim, farklı ilaçlar verdi.

Hiç geçmedi. Ne yapayım?

Parazitler sadece yiyecekten geçmez. Evde birlikte kaldığınız kişilerle tedavi olmalısınız. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir.

Farklı tip parazitler var.

Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenin. Ona göre tedavi verelim. Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikayeti paylaşın. Zerdeçal, sarımsak kekik tüket.