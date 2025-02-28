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Astım hastasıyım

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 28 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?
SİGARAYI bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir. Sigarayı Bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri ve mıknatıs detoks dediğimiz manyetik alan tedavisi de nefes kaliteni arttıracaktır.
Günde 2-2.5 litre su iç.

RAPOR ALMALISINIZ
Hocam, nişanlımla ben iki buçuk ay sonra evleneceğiz. Evlilikte check up'la ilgili bir yazınızı okuduk. Biz ne yapmalıyız?
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11682 Sayılı Evlilik Nizamnamesi, 9747 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca hazırlanan 'Evlilik Öncesi Sağlık Raporu'nu almalısınız. Yasal olarak başvurusu alınan çiftlerin risk sorgulaması yapıldıktan sonra muayene edilir. Tam kan sayımı, Hemoglobin değerlendirme testi, akciğer grafisi, PPD, balgam testi, AIDS testi, Hepatit testi, bel soğukluğu planlaması yapılmalıdır.
Gerektiğinde psikiyatrik değerlendirme sevki hazırlanmalıdır.

GÜZELLEŞMEK İÇİN...
53 yaşındayım. Yüzümü güzelleştirmek istiyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dolgu mu, botoks mu, PRP mi yaptırayım?
HASTALARIMIZI önce değerlendiriyoruz.
Yüz cildinin durumu nasıl?
İsteği nedir? İhtiyacı nedir? Beklentilerinin gerçekleşmesini istediği süre ne kadardır? Beden sağlığı nasıl? Bunları belirledikten sonra kişiye özel tavsiyelerimiz oluyor.
PRP mikro iğne tekniği ile yüz, boyun, göğüs cildinin yenilenmesini sağlayarak kalıcı sağlıklı cildimiz olmasına destek olur. Dolgu ve botoks tekrar tekrar yapılması gereken belirli süre içinde etkisi görülen uygulamalardır. Bazı hastalarımıza her ikisini hatta üçünü de uygulayabiliyoruz.
Önce doktorunuzu seçin.
Sonra planınızı belirleyelim.

HURMA SÜT YAPAR
27 yaşındayım. 3 aylık bebeğim var. Sarımsak ye sütün gelir dediler. Ben sarımsak sevmem. Başka bir şey yesem olmaz mı?
TABİİ ki olur. Sütü etkileyen en önemli faktörlerden birincisi stres, ikincisi ise yeterince su içmemektir. Sütüm kesilir mi gelir mi, yeter mi yetmez mi diye düşünmek bile kaygı nedeniyle sütünüzü olumsuz etkiler. Rahatlayın.
Bebeğinizi sevin, okşayın, emzirin. Yeterince su için.
Ayrıca düzenli mevsim sebze, meyvesi, hayvani ve bitkisel proteinlerle dengelenmiş, zeytinyağı tüketilen beslenmeler önemlidir.
Hurma günde 3-6 adet tüketmeniz destekleyici olarak bilinir. Sarımsak bağışıklık sistem dengeleyici olarak günde 1-3 orta büyüklükte 1-3 diş tüketilebilir. Ama sütün tadı kokusu değişebilir.

Yasal Uyarı:

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