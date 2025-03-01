SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Panik yok tedbir var

Panik yok tedbir var

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 1 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi?
TÜMÖR demek, kanser demek değildir.
Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir. Çok çeşitlidir.
Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir.
İlaçlı spiraller takılabilir.
Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir.
Öncelikle güveneceğin Kadın Hastalıkları Uzmanı'nı seç.
Takibine gir.

ŞEKER SABIR DEMEK
65 yaşındayım. 17 yıldır şeker hastasıyım. Şimdi iyiyim ama bağırsak şikayetlerim var. Neden?
AĞIZ kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibi şart. Sabırlı olmalısın. Tedavileri sabırla uygulanır.

ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
5 ay önce evlendim. 1.92 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor. Ama çocuğum olmuyor. Sıkıntı bende mi?
ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa beş aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez.
Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları uzmanına git.

KONUŞMAYI DENE
Benim yaşım 54, kocamın ise 57. İki yıldır eşimde sürekli isteksizlik var. Bunun bir çaresi nedir?
ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kişide borç, iş stresi, hastalık hali ve kaygı varsa istek ortaya çıkmayabilir.
Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri de önemli bir belirleyicidir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirmenizi öneririm.

GECE YEMEK YEME
19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?
OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.
Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme.
Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Astım hastasıyım 28 Şubat 2025, Cuma Büyük sözü dinle 27 Şubat 2025, Perşembe Sucuk baş ağrıtır 26 Şubat 2025, Çarşamba Ultrason çektir 25 Şubat 2025, Salı
Beyhan Goldman Benardete neden öldü? Herkes kalp krizi sanıyordu gerçek başka çıktı! Sosyete şokta
Beyhan Goldman Benardete neden öldü?
Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Anlaşmalar iptal edildi
Beyaz Saray’daki kavga sonrası Zelenskiy’den Trump’a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu?
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi şoka girdi
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı!
Zorlu Holding CEO'su Ramazan tebriğini yasakladı!