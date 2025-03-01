33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi?

TÜMÖR demek, kanser demek değildir.

Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir. Çok çeşitlidir.

Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir.

İlaçlı spiraller takılabilir.

Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir.

Öncelikle güveneceğin Kadın Hastalıkları Uzmanı'nı seç.

Takibine gir.

ŞEKER SABIR DEMEK

65 yaşındayım. 17 yıldır şeker hastasıyım. Şimdi iyiyim ama bağırsak şikayetlerim var. Neden?

AĞIZ kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibi şart. Sabırlı olmalısın. Tedavileri sabırla uygulanır.

ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

5 ay önce evlendim. 1.92 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor. Ama çocuğum olmuyor. Sıkıntı bende mi?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa beş aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez.

Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları uzmanına git.

KONUŞMAYI DENE

Benim yaşım 54, kocamın ise 57. İki yıldır eşimde sürekli isteksizlik var. Bunun bir çaresi nedir?

ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kişide borç, iş stresi, hastalık hali ve kaygı varsa istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri de önemli bir belirleyicidir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirmenizi öneririm.

GECE YEMEK YEME

19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.

Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme.

Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.