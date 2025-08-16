Hocam, çok büyük sıkıntılarım var. Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

Her iki kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. bu konu ile ilgili tedbirler. Doğru egzersiz tekniklerini kullanmaktır. Bununla beraber magnezyum kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF, sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.

MENOPOZ KORKSUN

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

Çok iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yinede boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

EŞİM HAMİLE AMA...

Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

Aşereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Sebze ve meyveler, vitamin, mineral ve posa kaynağı açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğen yemesin.

AKLIN YOLU ELMA

38 yaşındayım. Şimdiden unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Evli misin, bekar mı yazmamışsın. Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, m uz, kivi, mango da bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.

FAZLASI ZARAR

Hocam ben çok meyve yiyorum. Bu da kilo yaptı. Ne yapayım?

Zayıflatıcı bir meyve ye. Yani ananas tüket. Örnek her gün en az iki öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun. Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin. 1 hafta sonra tartıya çık. sonucu bana ilet ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.