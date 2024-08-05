GÜN boyunca iletişim halinde olun.

Partnerinize iltifat ederek, sizi güldüren komik bir resim paylaşarak ya da sadece güzel bir söz söyleyerek ona daha yakın davranın.

Onlara sadece onları düşündüğünüzü hissettiren bir mesaj göndermek bile ilişkinizi güçlendirebilir çünkü bu onların ilişkiden daha mutlu olmasını sağlayabilir.

Ayrıca, duyarlı olmanın her yakın ilişkinin önemli bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Bu, eşinizin mesajlarına cevap vermenin ve onları onaylamanın önemli olduğu anlamına gelir.

Aşk ve çikolata: Bilime göre, aşık olduğumuzda çikolata yediğimizde salgılanan aynı hormon (feniletilamin) salgılanır.

Örneğin, çikolata yedikten sonra kendinizi mutlu veya neşeli hissettiyseniz, bu duygu aşık olduğunuzda hissettiğiniz duyguya benzer.

Aşk bağımlılık yapabilir: Aşık olduğunuzda beyniniz, kokain gibi uyuşturucuların etkisindeyken olduğu gibi çalışır. Aşk, tıpkı bir uyuşturucu gibi, sürekli eşinizi düşünmenizi ve onu istemenizi sağlayabilir.

Simetrik yüzlere sahip kişiler psikolojik açıdan ilgimizi daha çok çeker: Bu, bilinçsizce yaptığımız ve hatta bilmediğimiz bir şeydir.

Uzun vadeli aşkta beynin farklı bölgeleri rol oynar: Tutkulu, cinsel aşk genellikle beynin ödül merkezlerini içerirken, uzun vadeli, bağlı aşk beynin bağlanma ve bağlanma merkezlerini içerir. Aşk konusunda daha heyecanlı hissetmekten, daha sakin hissetmeye doğru bir değişimdir.

İlk görüşte aşk gerçektir: Psikolojide "ilk görüşte aşk"ın gerçek olduğuna dair kanıtlar var. Aslında, beynin aşık olması sadece yaklaşık 0,2 saniye sürer. Bu anlık arzu, uzun süreli bir ilişkiye yol açabilir.

Göz teması kurmak sevgi ve saygı hissetmenizi sağlayabilir: Psikologlar, iki kişinin uzun süre birbirlerinin gözlerinin içine bakmaları durumunda birbirlerine aşık olabileceklerini bulmuşlardır.

Acı aşkla hafifletilebilir: Aşık olmak güçlü bir ilaçtır. Aşk, ağrı kesicilerin yaptığı gibi beyni uyandırır. Sevdiğiniz birinin elini tutmak fiziksel acıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bu bir efsane değil.

Sarıldığımız zaman doğal ağrı kesiciler salgılanır: "Aşk veya sarılma hormonu" olarak da adlandırılan oksitosin, birine sarıldığınızda veya onu öptüğünüzde üretilir.

Bu hormon beyinde, yumurtalıklarda ve spermde bulunur. İnsanların bağ kurmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsanlar, kendi başlarına bir şeyler monte ettiklerinde eşyalara daha fazla saygı duyuyor gibi görünüyor, bu da kısmen ünlü mağazadan alınan mobilyalardan esinlenerek, 'IKEA etkisi' olarak adlandırılıyor.

Telefonunuzun titrediğini düşünmenizin nedeni, hiçbir uyarı olmamasına rağmen Hayalet Titreşim Sendromu adı verilen nörolojik bir açıklamadır.

Eğer bir B planımız varsa, A planımızın başarılı olma ihtimali daha düşüktür.



TESPİTLİ YORUM

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GÜLÜ YORUM

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