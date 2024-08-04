HAFTANIN 5 gününde ya size gelinir ya da siz giderdiniz.

İnsanlar misafir ağırlamak için bir yarış içindeydi sanki.

Küçük bir şehirde büyümüş bir çocuğun hoşbaşıma durumudur.

Sevdiğin bir amca&teyze ikilisine gidildiyse, mutfaktan gelen kurabiye kokusuyla dökülen kolonya kokusu eşliğinde, evin çocuğuyla koşturup terlediğinizden, sırtınızda mendille anne kucağında uyuma lüksünüz vardır.

Yok sevmediğiniz bir eve gidilmişse, anne babadan nefret etme kat sayısı, biraz daha büyüdüğündeki okul gezisine gönderilmeme katsayısına yakın durur. Misafir çıktıktan sonra kapıyı kapatma zamanlaması, "Evi topla misafir geliyor" gibi ince gerginliklerin yerini, bu rahatlık almıştır günümüz modern dünyasında.

Çay gelsin oh, yanında kuruyemiş (antep fıstıklı), içeriden gelen mısır patlama sesi, çay içmiyorsan kola mı? Meyve suyu mu? Kahve yapayım içersenler, pötibör püskevitler, ayaklara verilmiş terlik bunların hepsi çok güzel ama misafirlikte en kötü şey gaz çıkarmak için tuvalete gitmek. İdeal bir misafirlikte ikram edilecekler sırasıyla aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Kolonya 2. Çikolata veya şeker 3. Çay veya kahve 4. Yine kolonya 5. Meyve Eğer yemekli bir misafirlikse ilk kolonyadan önce yemek yenir. Eğer yatılı bir misafirlikse meyveden sonra yatılır.

Kaybolmaya yakın duran bir değerdir 'misafirlik'. Peki yok mu çok az: Gidildiğinde kendi izledikleri dizileri zorla size izlettirmek...

Benim zamanımda tek kanal vardı ve bu kadar dizi yoktu. Hatta tv falan izlenmez, misafir gelince televizyon kapatılırdı. Sebebi iletişim kurmak. Peki şimdi yaşadığımız en büyük sorun değil mi iletişim kurmak.

Bence misafirlik yaşasın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Akıllı insanlar ortalama bir insana göre daha az eşe sahip olma eğilimindedir.

Birey ne kadar akıllıysa, o kadar seçici olurlar.

Uzun süre evde yalnız kalmak ve izole olmak, günde 15 sigara içmek kadar sağlığınız için zararlıdır.

Yapılan araştırmalar, seyahat etmenin beyin sağlığını iyileştirdiğini, hatta kalp hastalığı ve depresyon riskini azalttığını söylüyor.

Romantik arzu, biyokimyasal olarak ciddi obsesif-kompulsif bozukluktan ayırt edilemez.



TESPİTLİ YORUM

@hidonet Emlakçı dili öğreniyoruz;

Yatırımlık daire: O kadar kötü ki oturmak istemezsin...

Kentsel dönüşüme hazır: Çökmek üzere...

Lüks daire: Daire...

Süper lüks daire: Daire...

Ultra lüks daire: Lüks daire...

110 m2: 60 m2.

Aile apartmanı: Herkes her şeyi yapar ama sen yapamazsın...



GÜLÜ YORUM

@tyler_durden_s Rihanna'nın fotoğrafını masaüstü yaptım, babannem "Sevgilin mi?" dedi. "Evet" dedim, "Nereli?" dedi, "Erzincan" dedim. "İsteyelim dedi." İstiycez.