T10X için 1 milyon 700 bin TL kredi seçeneği sunuluyor. (Foto: AA) KAMPANYA SINIRLI SAYIDA ARAÇ İÇİN GEÇERLİ Togg'un açıkladığı kampanyalar, ekim ayına özel olarak anlaşmalı bankalar üzerinden ve sınırlı sayıdaki T10X V2 ile T10F V2 versiyonlarında uygulanıyor.

Bu kredi 48 ay vadede yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabilecek. (Foto: AA) Kredilendirilebilecek toplam tutar, aracın versiyonuna ve fiyatına göre değişebildiği gibi bankaların kredi değerlendirmelerine göre de farklılık gösterebiliyor. Aylık ödeme tutarları ve kampanya koşulları da bankaya göre değişebiliyor.