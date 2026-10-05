CANLI YAYIN
Geri

Togg’da ekim fırsatı! Yüzde 0 faizli kredi, şarj hediyesi ve indirim: İşte T10X ve T10F'de kampanya detayları

Togg, ekim ayında otomobil sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni kampanyasını duyurdu. T10X ve T10F modellerinde sunulan avantajlı finansman seçenekleri, yüzde 0 faizli kredi fırsatları ve 3.000 kWh şarj hediyesi dikkat çekti. Sınırlı sayıda araç için geçerli kampanyada Trugo şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim de bulunuyor. İşte ekim kampanyasına ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Togg’da ekim fırsatı! Yüzde 0 faizli kredi, şarj hediyesi ve indirim: İşte T10X ve T10F'de kampanya detayları

Yerli otomobil üreticisi Togg, ekim ayına özel bireysel ve kurumsal finansman kampanyalarını duyurdu. Sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonunda geçerli olan kampanyada, farklı kredi seçeneklerinin yanı sıra 3.000 kWh'ye kadar şarj hediyesi ve Trugo istasyonlarında indirim fırsatı sunuluyor.

Togg, ekim ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. (Foto: AA)Togg, ekim ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. (Foto: AA)

T10X İÇİN 1,7 MİLYON TL KREDİ VE 3.000 KWH ŞARJ HEDİYESİ

Togg'un ekim ayına özel bireysel finansman kampanyasında T10X V2 için dikkat çeken bir kredi seçeneği bulunuyor. Kampanya kapsamında 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranıyla sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 78 bin 8 TL olarak belirtiliyor.

Kampanyadan yararlananlara ayrıca 3.000 kWh Toggen şarj hediyesi veriliyor. Bunun yanı sıra ekim ayı boyunca Trugo şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim fırsatı sağlanıyor.

Kampanya T10X V2 ve T10F V2 modellerinde geçerli olacak. (Foto: X)Kampanya T10X V2 ve T10F V2 modellerinde geçerli olacak. (Foto: X)

T10F'TE YÜZDE 0 FAİZLİ ÜÇ FARKLI SEÇENEK

T10F V2 modeli için ise farklı vade ve tutarlarda yüzde 0 faizli finansman seçenekleri sunuluyor.

Kampanyadaki seçenekler şöyle:

  • 1 milyon TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 166 bin 667 TL ödeme
  • 800 bin TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 100 bin TL ödeme
  • 600 bin TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 50 bin TL ödeme

T10F V2 için sunulan bu finansman seçeneklerinde de ekim ayı boyunca Trugo'da yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.

T10X için 1 milyon 700 bin TL kredi seçeneği sunuluyor. (Foto: AA)T10X için 1 milyon 700 bin TL kredi seçeneği sunuluyor. (Foto: AA)

KAMPANYA SINIRLI SAYIDA ARAÇ İÇİN GEÇERLİ

Togg'un açıkladığı kampanyalar, ekim ayına özel olarak anlaşmalı bankalar üzerinden ve sınırlı sayıdaki T10X V2 ile T10F V2 versiyonlarında uygulanıyor.

Bu kredi 48 ay vadede yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabilecek. (Foto: AA)Bu kredi 48 ay vadede yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabilecek. (Foto: AA)

Kredilendirilebilecek toplam tutar, aracın versiyonuna ve fiyatına göre değişebildiği gibi bankaların kredi değerlendirmelerine göre de farklılık gösterebiliyor. Aylık ödeme tutarları ve kampanya koşulları da bankaya göre değişebiliyor.

Kampanya kapsamında 3.000 kWh Toggen şarj hediyesi verilecek. (Foto: AA)Kampanya kapsamında 3.000 kWh Toggen şarj hediyesi verilecek. (Foto: AA)

SİPARİŞ TRUMORE ÜZERİNDEN VERİLİYOR

Kampanyadan yararlanmak ve araç siparişi vermek isteyenlerin Trumore uygulaması üzerinden işlem yapması gerekiyor. Kampanyaya dahil bankaların listesi ve güncel koşullar da uygulama üzerinden görülebiliyor. Togg ayrıca kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

T10X ve T10F sahipleri Trugo’da yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. (Foto: AA)T10X ve T10F sahipleri Trugo’da yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. (Foto: AA)

Togg, ekim ayında T10X ve T10F modellerinde hem finansman desteği hem de şarj avantajlarını bir arada sunuyor. Özellikle T10F için açıklanan yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve T10X için verilen 3.000 kWh şarj hediyesi kampanyanın öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Togg'un ekim kampanyası hangi modellerde geçerli?
Togg'un kampanyası sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonlarında geçerli.
Togg'da yüzde 0 faizli kredi imkanı var mı?
Evet. T10F V2 için 1 milyon TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Yüzde 0 faizli 1 milyon TL kredinin vadesi ne kadar?
1 milyon TL kredi için 6 ay vade uygulanıyor ve aylık ödeme 166 bin 667 TL olarak belirtiliyor.
Togg kampanyasında şarj hediyesi bulunuyor mu?
Evet. Kampanya kapsamında 3.000 kWh Toggen şarj hediyesi sunuluyor.
Trugo'da indirim var mı?
Evet. Ekim ayı boyunca kampanya kapsamında Trugo şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim fırsatı bulunuyor.
Togg kampanyasından nasıl yararlanılır?
Sipariş vermek isteyenler Trumore uygulaması üzerinden kampanya ve anlaşmalı bankaların detaylarına ulaşabiliyor.
Başkan Erdoğan fezada hedefi çizdi! Adım adım Aya... %80 yerlilik oranına sahip | Somalide uzay limanının temelleri atıldıBaşkan Erdoğan fezada hedefi çizdi! Adım adım Aya... %80 yerlilik oranına sahip | Somalide uzay limanının temelleri atıldı
Başkan Erdoğan fezada hedefi çizdi! Adım adım Ay'a... %80 yerlilik oranına sahip | Somali'de uzay limanının temelleri atıldı

Otomotiv pazarında eylül freni: Satışlar sert düştü
SONRAKİ HABER

Otomotiv pazarında sert fren!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Otomobil

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler