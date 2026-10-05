Togg’da ekim fırsatı! Yüzde 0 faizli kredi, şarj hediyesi ve indirim: İşte T10X ve T10F'de kampanya detayları
Togg, ekim ayında otomobil sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni kampanyasını duyurdu. T10X ve T10F modellerinde sunulan avantajlı finansman seçenekleri, yüzde 0 faizli kredi fırsatları ve 3.000 kWh şarj hediyesi dikkat çekti. Sınırlı sayıda araç için geçerli kampanyada Trugo şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim de bulunuyor. İşte ekim kampanyasına ilişkin detaylar.
Yerli otomobil üreticisi Togg, ekim ayına özel bireysel ve kurumsal finansman kampanyalarını duyurdu. Sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonunda geçerli olan kampanyada, farklı kredi seçeneklerinin yanı sıra 3.000 kWh'ye kadar şarj hediyesi ve Trugo istasyonlarında indirim fırsatı sunuluyor.
T10X İÇİN 1,7 MİLYON TL KREDİ VE 3.000 KWH ŞARJ HEDİYESİ
Togg'un ekim ayına özel bireysel finansman kampanyasında T10X V2 için dikkat çeken bir kredi seçeneği bulunuyor. Kampanya kapsamında 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranıyla sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 78 bin 8 TL olarak belirtiliyor.
Kampanyadan yararlananlara ayrıca 3.000 kWh Toggen şarj hediyesi veriliyor. Bunun yanı sıra ekim ayı boyunca Trugo şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim fırsatı sağlanıyor.
T10F'TE YÜZDE 0 FAİZLİ ÜÇ FARKLI SEÇENEK
T10F V2 modeli için ise farklı vade ve tutarlarda yüzde 0 faizli finansman seçenekleri sunuluyor.
Kampanyadaki seçenekler şöyle:
- 1 milyon TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 166 bin 667 TL ödeme
- 800 bin TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 100 bin TL ödeme
- 600 bin TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 50 bin TL ödeme
T10F V2 için sunulan bu finansman seçeneklerinde de ekim ayı boyunca Trugo'da yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.
KAMPANYA SINIRLI SAYIDA ARAÇ İÇİN GEÇERLİ
Togg'un açıkladığı kampanyalar, ekim ayına özel olarak anlaşmalı bankalar üzerinden ve sınırlı sayıdaki T10X V2 ile T10F V2 versiyonlarında uygulanıyor.
Kredilendirilebilecek toplam tutar, aracın versiyonuna ve fiyatına göre değişebildiği gibi bankaların kredi değerlendirmelerine göre de farklılık gösterebiliyor. Aylık ödeme tutarları ve kampanya koşulları da bankaya göre değişebiliyor.
SİPARİŞ TRUMORE ÜZERİNDEN VERİLİYOR
Kampanyadan yararlanmak ve araç siparişi vermek isteyenlerin Trumore uygulaması üzerinden işlem yapması gerekiyor. Kampanyaya dahil bankaların listesi ve güncel koşullar da uygulama üzerinden görülebiliyor. Togg ayrıca kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor.
Togg, ekim ayında T10X ve T10F modellerinde hem finansman desteği hem de şarj avantajlarını bir arada sunuyor. Özellikle T10F için açıklanan yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve T10X için verilen 3.000 kWh şarj hediyesi kampanyanın öne çıkan detayları arasında yer alıyor.