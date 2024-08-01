PEKİ ya bir milli takımın tamamının ortadan kaybolduğunu söylesem? 2004 yılında Sri Lanka Milli Hentbol Takımı'nın Almanya'da ortadan kaybolması, spor dünyasının hala çözülemeyen en büyük gizemlerinden biridir.

20 yıl önce, 23 kişilik bir Sri Lanka hentbol takımı, yerel kulüplere karşı maçlardan oluşan bir programa katılmak üzere Almanya'ya geldi. Almanlar tarafından büyük bir misafirperverlikle karşılandılar. Bu noktaya kadar her şey normaldi.

Ancak, takımın bir maç sırasındaki performansı şüphe uyandırdı. Oyuncular kuralları bile düzgün bilmiyor gibiydi ve performansları 'berbattı'.

Ertesi sabah olanlar akıl almazdı. 16 oyuncudan oluşan tüm takım ve koç da dahil olmak üzere 9 diğer üye bir anda ortadan kayboldu!

Takım kahvaltıya gelmeyince, Alman ev sahipleri endişelendi ve onları aramaya çıktılar. Hiçbir yerde bulamayınca, takımın odasına gittiler ve ortadan kaybolduklarını fark ettiler. Spor ekipmanları ve takım formaları da dahil olmak üzere tüm kişisel eşyalarını geride bırakmışlardı ve ayrıca yetkililere misafirperverlikleri için teşekkür eden bir teşekkür notu bırakmışlardı ve hepsinin Fransa'ya gideceğini belirtmişlerdi.

Alman yetkililer şaşkına döndüler ve Sri Lanka hükümetiyle iletişime geçtiklerinde şunu öğrendiler: SRİ LANKA MİLLİ HENTBOL TAKIMI

HİÇBİR ZAMAN VAR

OLMADI! Ekip üyelerinden henüz haber alınamazken, çoğunun Fransa'ya yerleştiği söyleniyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kurşun geçirmez yelekler, yangın merdivenleri, cam silecekleri ve lazer yazıcılar kadınlar tarafından icat edildi.

İnsanlar yeni öğrendikleri bilgilerin önemli bir kısmını genellikle öğrendikten sonraki 24 saat içinde unuturlar.

TESPİTLİ YORUM

@mtncnsnrr Arkadaşım kumardan battı, karısını aldatıp boşandı ve alkolik diye işten atıldı.

"Cehennem olmasa intihar edicem" diyor. Senin bir üstün şeytan.

GülüYorum

Bir alışveriş sitesinde keseden memnun kalan müşteri yorumu...

Kese gelir gelmez kızımı yıkadım.

Çocuğumun yarısı banyoda kaldı.

Evlat diye öpüp kokluyordum, meğer başkasını öpüyomuşum.

Yavrumu melez sanıyorduk meğer çocuk kirden görünmüyomuş.

Nijeryalı siyahi girdi, pembe bembeyaz Rus çıktı banyodan.

Allah'ını seven bu keseden alsın özümüze dönelim. Yok böyle bir kese.

İnşallah gideri tıkamamışızdır, belediye gelse banyoya mühür koyar. Yarın öteki çocuklarımı da yıkayıp tanışıcam inşallah.