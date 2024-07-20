İşte DEDİKODU yapmamanızın nedenleri.

Antik Yunan'da Sokrates'in bilgelikle ilgili büyük bir ünü vardı. Bir gün, biri büyük filozofu bulmaya geldi ve ona şöyle dedi:

- Az önce arkadaşınla ilgili ne duydum biliyor musun?

- Bir dakika, diye cevapladı Sokrates. Bana anlatmadan önce, seni üç elekten geçirmek istiyorum.

- Üç elek mi?

"Evet" diye devam etti Sokrates. Diğerleri hakkında bir şey söylemeden önce, ne demek istediğini filtrelemek için zaman ayırmak iyi olur.

Ben buna üç elek testi diyorum.

İlk elek GERÇEKTİR.

Bana söyleyeceğin şeyin doğru olup olmadığını kontrol ettin mi?

- Hayır, sadece duydum.

- Çok iyi! Yani doğru olup olmadığını bilmiyorsun.

İkinci elek olan ŞEFKAT elek ile devam ediyoruz.

Arkadaşım hakkında bana söylemek istediğin şey iyi mi?

- Hayır, hayır! Tam tersi.

"Peki" diye sordu Sokrates, "Bana onun hakkında kötü şeyler söylemek istiyorsun ve bunların doğru olduğundan bile emin değilsin? Belki de üçüncü elek olan YARARLILIK testinden geçebilirsin. Bana bu arkadaş hakkında ne söyleyeceğini bilmem faydalı mı?" - Hayır, gerçekten.

- Öyleyse, diye sonuca vardı Sokrates, bana söyleyeceğin şey ne doğru, ne iyi, ne de yararlı. Öyleyse neden bana bunu söylemek istedin?

"Dedikodu kötü bir şeydir.

Başlangıçta hoş ve eğlenceli görünebilir, ama sonunda yüreğimizi buruklukla doldurur ve bizi zehirler!"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bill Gates mayın tarlası oyununa gerçekten bağımlı oldu. O kadar ki, kendi bilgisayarından kaldırdığı için arkadaşının ofisine gizlice girip oynuyordu.

Netflix'in hit dizisi Stranger Things, Netflix tarafından yayına alınmadan önce farklı kanallar tarafından 20 kez reddedildi.

CDC'ye göre ABD'de her altı yetişkinden biri ayda yaklaşık dört kez aşırı içki içiyor.

Karnınızda duyduğunuz homurtunun bir adı var. Borborygmi denir.

TESPİTLİ YORUM

@glazarust07 Bilgisayarı düğmesine basılı tutarak kapatınca birini eterli bezle bayıltıyormuş gibi hissediyorum.

GülüYorum

@patavatssmert61 Ulan az önce eve kargo geldi, dayım sadece diş macunu siparişi vermiş ve 6. katta oturuyoruz.

Ben de hep merak ederdim insanlara zulüm eden firavunun soyu hala yaşıyor mu diye!

AlkışlıYorum

Oyun sitesinde çip para karşılığı poker oynuyordum.

Karım izledi bir süre sessiz sessiz. Sonra lafı gediğine oturttu:

"Burada da mı paran yok ya?!"