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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Farklı açıdan kadın-erkek
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 16 Temmuz 2024

Farklı açıdan kadın-erkek

BAŞARI:
Başarılı erkek eşinin harcayacağı miktardan daha fazlasını kazanabilendir.
Başarılı kadın ise böyle bir erkeği bulandır.
PARA:
Bir erkek alışveriş yaparken 10 liralık ürüne 20 lira verebilir. Kazık yemeye her zaman açıktır fakat bir kadın 20 liralık bir ürüne 10 lira verir çünkü indirim dönemlerini çok iyi takip eder.
BANYO:
Bir erkeğin banyoda bulunan eşyası sayı olarak beşi geçmez. Diş fırçası, traş kremi, traş bıçağı, sabun ve havlusu vardır. Fakat bir kadının banyosunda gerekli olduğunu düşündüğü 337 tane eşyası olabilir.
TARTIŞMA:
Herhangi bi tartışmada bir kadının her zaman söyleyecek son bir sözü vardır.
Bu son laftan sonra bir erkeğin söyleyeceği her söz yeni bir tartışma başlatır.
KEDİLER:
Kadınlar kedileri sever.
Erkekler ise kedileri sevdiklerini söylerler fakat kadınların görmediği bir arada erkekler kedileri sevmezler.
Hepsi değil tabi... t gele cek : Bir kadın gelecekten sadece bir koca buluncaya kadar kaygı duyar.
Erkek ise evleninceye kadar kaygısız ve tasasız yaşar.
DIŞARDA YEMEK :
Dışarıda yemek yerken fatura geldiğinde erkekler her zaman hesap ödemeye mahkumdur fakat kadınlar sadece yer ve masadan kalkar.
EVLİLİK :
Bir kadın kocasının değişeceğini düşünerek evlenir. Fakat değişmez.
Bir erkek ise eşlerinin hiç değişmeyeceğini düşündükleri için evlenir.
GİYİM:
Bir kadın bakkala gitmek için, çöp atmak için hatta çiçek sulamak için bile giyinebilir. Erkekler ise sadece düğün ve cenazelerde giyinmeyi sever.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Tavuklar yiyecek olarak değil, eğlence amaçlı, horoz dövüşü için evcilleştirilmişti.
Çayır köpeği birbirlerini dudaklarından öperek selamlıyor.
Fillerin gebelikleri ortalama 95 hafta sürer.
Yunusun birbirlerine verdikleri benzersiz isimler var. Hatta diğer yunuslarla isimlerini kullanarak iletişim kurdukları ve onları çağırdıkları bile gözlemlendi.
Temel olarak tam bir su altı konvoyu yaşıyorlar.

TESPİTLİ YORUM
@ddmatmc Millet en boş anılarını bile ne güzel anlatıyor.
Ben dünyayı turlasam "bi' dolanıp geldik öyle" diye anlatıp bakkala gitmiş izlenimi veririm

GülüYorum
@pismanmiyimasla Millet sevdin mi dozunda seviyo el üstünde tutuluyo bi de bize bak sevince Tarkan gibi emret yürüdüğün yollar olayim diye pesinde koşuyoruz tabi bi kıymetimiz olmaz

AlkışlıYorum
Kalktı, temiz hava almak için pencereyi açtı ve "Offf Hido, içim şişti valla, şişirdin beni" dedi.
Bir psikolog hastasına bunu der mi ya?

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