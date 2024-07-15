BİRİSİ seni sevdiğinde bunu bilirsin ve hissedersin. Bunu doğrulayacak deliller olacak.

İşte delillerden bazıları...

DİKKAT:

Birisi sizi sevdiğinde, size ilgi gösterecektir. Sevdiğimiz şeylere ilgi gösteririz.

BAKIM:

Birisi sizi sevdiğinde, sizin iyiliğinizi önemser. Sizin iyiliğinizi önemsemeyen biri sizi sevmez.

İLETİŞİM:

Birisi sizi sevdiğinde, mümkün olduğunca sizinle sık sık iletişim kuracaktır. Sevdiğiniz kişinin sesini duymak bir zevktir.

VERMEK:

Sevginin doğal akışı vermektir. Birisi sizi sevdiğinde, verecektir. Mutlaka para olması gerekmez ama verme olacaktır.

BİRLİKTE ZAMAN

GEÇİRMEK:

Birisi sizi sevdiğinde, sizinle vakit geçirmek isteyecek ve özlem duyacaktır. Birini sevdiğinizde, o kişinin varlığını arzulayacaksınız. Sizinle vakit geçirmekten hoşlanmayan biri, sizi sevmeyebilir.

KURBAN:

Aşkın en büyük kanıtı fedakarlıktır. Aşk bencil değildir.

Aşk her zaman sevilenin pahasına kendini harcar. Sizi iyi hissettirmek için arada sırada elinden geleni yapmayan biri sizi sevmeyebilir. Aşk fedakarlıktır.

SABIR:

Birisi sizi sevdiğinde, size karşı sabırlı olacaktır.

Zayıflıklarınızda, durgun zamanlarınızda vb. size karşı sabırlı olacaktır.

KORUMA:

Birisi sizi sevdiğinde sizi zarardan korumaya çalışır, güvende olmanızı sağlar.

NEZAKET:

Birisi sizi sevdiğinde, size karşı nazik olacaktır. Sevgi naziktir. Sertlik, sevginin değil, nefretin, kızgınlığın veya öfkenin bir işaretidir.

GÜVENLİK AÇIKLIĞI:

Birisi sizi sevdiğinde, size karşı savunmasız olacaktır.

Savunmasını kaybedecek, savunmasını bırakacak, barikatları kaldıracak ve size zayıf yanlarını gösterecek ve sizin onları incitmemenizi umacaktır.

DESTEK:

Birisi sizi sevdiğinde, sizi elinden gelen her şekilde destekler. Hayallerinizi ve isteklerinizi destekler, sizi maddi, manevi, duygusal ve başka şekillerde destekler.

YATIRIM:

Birisi sizi sevdiğinde, sizi zihinsel, duygusal, ekonomik vb. açılardan tanıdıklarından daha iyi hale getirmek için size yatırım yapacaktır. Sevgi artar.

İşte birinin sizi sevdiğini gösteren bazı işaretler.

ZAMAN VERİN:

Yakın zamanda Reno Omokri'den benim için çok anlamlı olan bir şey okudum.

Aslında, söylemek istediklerimi benim için mükemmel bir perspektife oturttu.

Yani, kişiye zaman verin.

Sizi tüm kalbiyle sevdiğini söylüyor, siz onun sabah yıldızı, güneş ışığı, çaydaki şeker, ekmekteki tereyağı ve onun tek ve biricik kadınısınız, sorun yok. Zaman verin.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1999 yılında hackerlar hotmail'de bir güvenlik açığını ortaya çıkardılar. Bu açık sayesinde herkes istediği hotmail hesabına 'eh' şifresini kullanarak giriş yapabiliyordu.

Bulunan en eski prezervatifler 1640'lı yıllara ait olup hayvan ve balık bağırsaklarından yapılmıştır.

TESPİTLİ YORUM

@artikbidur Kadınlarda sadece kadınların hissedebileceği ince bir sinsilik var ve erkekler bunu asla göremiyor...

GülüYorum

@imkansiz42 Stajyer avukatken çok bunaldığım bir dönemde işe gitmemek için gidip 20'lik dişimi çektirmiştim, 1 hafta evde full yatmıştım.

Hafif fiziksel bir acı çekmek adliyedeki memurlarla kavga etmekten daha iyi gelmişti bana. İşte bu "20'lik dişler neden var?" sorusunun cevabı...