Aşkın Nörokimyası:

Aşk vurduğunda, beynimiz bir takımyıldız gibi aydınlanır! Bu sadece mecazi değil; çalışmalar, mutlu bir nörolojik senfoniye benzer şekilde, dopamin, oksitosin ve serotonin seviyelerinin arttığını gösteriyor.

Aşk ve Bağlanma:

Erken deneyimlerimiz aşk kalıplarımızı derinden etkiler. Çocuklukta geliştirilen bağlanma stilleri, hayatımızın ilerleyen dönemlerinde partnerlerimizle nasıl bağ kurduğumuzu ve bağ kurduğumuzu etkiler ve aşka yaklaşımımızı şekillendirir - güvenli, kaygılı veya kaçıngan olsun.

Çekim Gücü:

Doğal olarak aşinalığa çekiliriz. Araştırmalar, fiziksel görünüm, tutumlar veya değerler açısından bize benzeyen partnerler arama eğiliminde olduğumuzu gösteriyor - benzerliğe karşı bilinçsiz bir yakınlıktan bahsedin!

Aşk Kördür (Gerçekten!):

Hayır, sadece şiirsel bir kavram değil-bilim bunu doğruluyor! Aşık olduğumuzda, beynin eleştirel yargıdan sorumlu olan ön korteksi arka planda kalır. Bu nedenle, kusurları görmezden gelebilir veya sevgilimizi idealize edebiliriz.

Uzun Vadeli Aşk Evrimi:

Aşk olgunlaştıkça daha derin, kalıcı bir bağa dönüşür. Başlangıçtaki tutkulu evre, derin sevgi, arkadaşlık ve paylaşılan deneyimlerle karakterize edilen yoldaşça aşka yol açar.

Şifa Gücü:

Aşk sadece bir duygu değil; güçlü bir iksirdir! Güçlü, sevgi dolu ilişkiler daha iyi sağlık, azalan stres ve daha hızlı iyileşme oranlarıyla ilişkilendirilmiştir. Aşk tam anlamıyla refahımızı besler.

Sevgiyle Büyüme:

Destekleyici, sevgi dolu bir ilişkide olmak kişisel gelişimi tetikleyebilir.

Partnerler genellikle birbirlerini yeni bakış açıları keşfetmeye, zorluklarla baş etmeye ve bireysel gelişimi desteklemeye teşvik ederler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

"Maaş" kelimesi, Latince "salarium" kelimesinden gelir ve bu kelime de "tuz parası" anlamına gelir.

Romalı askerler, zaman zaman maaşlarını tuzla alırlardı, çünkü tuz çok değerli bir maddeydi.

Koalaların parmak izleri insanlara o kadar benzer ki, bir koala izini insan izinden ayırt etmek çok zordur.

Hatta suç mahallinde koala izleri yanlışlıkla insan izleri sanılabilir.



TESPİTLİ YORUM

@evetolaynedir Yeğenim doğum günü hediyesi olarak benden Barbie evi istedi...

Biz de zamanında çok istedik kızım noldu? Kimse almadı.. Barbie evi alınan bişey değil hayal edilen bişey.



GÜLÜ YORUM

@simdilikkarici Telefona gelen bildirimler

- Güncellemeler mevcut

-Pil dolu şarj cihazını çıkarın

-Hava durumu bugün 31 derece

-Depolama alanı dolu

-Haydi sen de mt2'ye katıl telefona gelmeyen bildirimler

-1 yeni mesaj

-Bir kişi fotoğrafınızı beğendi

-Hikayene yanıt verdi …