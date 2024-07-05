Erkeklere sorulmaması gereken soru. "Hayır" dersen kavga çıkar... "Evet" dersen "Ne kadaaaaaaaar" derler...

Daha gider bu.

Bu soruyu soran kız, 1. GÜZELSE: a. Güzelliğinin farkında değildir. Bu nedenle hep kendi halinde yaşamıştır.

Fazla sevgilisi olmamıştır.

Zararsızdır. b. Güzelliğinin farkında olup bu soruyu soruyorsa, kesin altında bir şeyler vardır bu sorunun. Yüzeysel cevaplar ile soruyu geçiştirin.

2. GÜZEL DEĞİLSE: a. Durumun da farkındaysa üzülüyordur. Çirkin bir kızda bile bazı güzellikler vardır elbet. Yapılması gereken, o güzellikleri vurgulamaktır. b. Çirkin olduğunun farkında değilse uğraşmayın.

Tipik Türk kızı özelliklerini gösterir.

3. EĞER SORUYU

SORAN SEVGİLİNİZ YA

DA SEVGİLİ OLABİLME

İHTİMALİNİZ OLAN

BİRİYSE, güzel olduğunu söyleyin ama ondan daha güzeller de olduğunu hatırlatın. "Aşkımmm beni seviyor musunnn?" diyen kızla aynı kızdır muhtemelen. "Beni seviyor musun?", "Beni ne kadar seviyorsun?" ile birlikte üçlü pakette her hatunun raflarında durur. Sıkça çıkarılıp tarafınıza gösterilir.

Erkekler için kendi içinde cevabını taşıyan ibare...

Dikkatli bakın göreceksiniz.

Aslında kadının tarafından bakarsak dünyanın en acıklı sorularından biridir.

Kadının iltifata, beğenildiğini bilmeye ihtiyacı vardır. Sevgilisi bunun farkında değildir ya da umursamıyordur.

Sonunda ihtiyaç o kadar ayyuka çıkar ki, gurur ayaklar altına alınarak sorulur: "Sence ben güzel miyim?" Kadın da bilir verilecek potansiyel cevapları.

Aslında anlatmak istediği şudur: "Keşke bunu ben sormadan söylesen." Ama yine de dikkat etmek gerekir.

Cevabınız yetmeyebiliyor.

- Sence ben güzel miyim?

- Güzelsin.

- Sadece güzel mi.

- Sence ben güzel miyim?

- Ya aşkım kaç kere diyecem, güzelsin.

- Sen beni artık beğenmiyosun :(

- Sence ben güzel miyim?

- Benim için iç güzelliğin önemli aşkım.

- Ne yani ben çirkin miyim, pofff :(

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2017'de iş için dışarı çıkan altı Georgia mahkûmu, baygın halde yere yığılan bir şerif yardımcısını kurtardı.

Silahını alıp iş minibüsüyle kaçabilirlerdi ama bunun yerine 911'i aramak için şerif yardımcısının telefonunu kullandılar.

McDonald's Hamburger Üniversitesi'nden hamburgeroloji alanında lisans derecesi ile 80.000'den fazla kişi mezun oldu.

Roller Coaster'a binmek böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olabilir.

TESPİTLİ YORUM

@okadarhakliymki Kızlar tövbe haşa dile getirmek bile istemiyorum ama maç izlemek keyifli bişi olabilir mi?

GülüYorum

@keysiykek Marketin önündeki kediye aç bitir almıştım.

Kasiyer kadın "Kediye mi alıyosunuz" dedi. "Evet" dedim. "Onu yemiyor yaş mama almanız lazım" dedi.

Gurme bir sokak kedisi bana elçi gönderip istediğini yaptırdı yani helal.