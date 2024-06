AAAA! bak ama arkandan ağlar sonra son lokma aç bakayım ağzını, ye yalanını, ye ihanetini, çiğnemeden yut.

Sindiremeden, hadi son lokma büyümen lazım.

ANNE diyen hayvanlara rastlıyoruz. Şaşırmayın. Ben "Seni seviyorum" diyene bile rastladım.

BİZİMKİSİ bir aşk hikayesi değildi. Bizim ki aşktı, gerisi hikayeydi.

KIRGINLIĞIM lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar, sorun atlı karıncalar değil arkamda dönüp duran dönme dolaplar.

ARTIK yaşanmak için değil, ayrılmak için yaşanır oldu aşk.

VE terk etmeler yetmezmiş gibi bir de emir verilir oldu. kendine iyi bak. Giydikçe açılır diyen tezgahtar, uzadıkça şekil alır diyen kuaför, ve zamanla unutursun diyen arkadaş , bunların hepsi aynı örgüte üye.

BANA geleceğin günün adını önceden koymuş meğer. Kıl dönmesi...

GERİ gelmemelisin. Ya olduğun yerde kalmalısın ya da gittiğin yerde.

SEN bu hayatta gördüğüm en hoş "çakal"sın nihayetinde.

EN iyi erkek ölü erkektir. En azından nerede yattığını bilirsin.

ELİNDEN geleni yaptıktan sonra, sıra ayağından geleni yapmak da, gitmek mesela...

OTOPSİ istiyorum bu ayrılığa aşkımız ölmüş olamaz.

EVDE kedi köpek beslemekle hayvan sever olunmaz. hayvansever dediğin benim gibi koynunda yılan besleyecek

HAYATTA kalış ölümden tasarruftur. Oy birliği ile yalnızız.

SANA yolculuk yapmak istiyorum. Kes yüreğine giden bir bilet can kenarı olsun.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kanada, gülümseyen kaka emojisini diğer tüm ülkelerden daha fazla kullanıyor.

Dünya çapında, vahşi doğada bulunan gerçek aslanların sayısından daha fazla aslan heykeli vardır.

Netflix, Google'dan bir yıl önce, 1997'de kuruldu.

Eyfel Kulesi'nin başlangıçta İspanya'nın Barselona kentinde olması gerekiyordu, ancak proje çok "pahalı ve tuhaf" olduğu için reddedildi.



TESPİTLİ YORUM

@torkisovalye ATM'den para çekiyorum Fır fır fır For for for Fır fırfırfırfır Forforfforfor Çektiğim para:

100 TL



GÜLÜ YORUM

@fahrettin_turan 2 yaşında oğlum benden öğrenmiş "Baba su ver sana zahmet, babana rahmet" diyor. Reisle askerlik arkadaşı gibiyiz.



ALKIŞLI YORUM

Az önce ofiste tuvalete gittim; içerisi dumanaltı olmuştu. Kızıp:

"Leş gibi sigara kokmuş burası yaa. Öff..." dedim. Yan kabinden gayet sakin bir ses tonuyla biri konuştu: "Temiz hava almak için geldiysen yanlış yerdesin güzelim, çık dışarı." Eee haklı kadın.

Tıpış tıpış çıktım dışarı...