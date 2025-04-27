Kadraj Galeri Kadraj İkon Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Peki bu yılın bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:58
Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Bursluluk Sınavı 2025 yılı için 81 ilde gerçekleştirildi. Öğrenciler, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda burs kazanma fırsatı için yarıştı. Saat 10.00'da başlayan sınav, 11.40'ta tamamlandı ve öğrencilere 80 soruyu cevaplamak için toplamda 100 dakika süre verildi.

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

2025 İOKBS Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İOKBS bursluluk sınavının sonuçlarını 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açacağını duyurdu.

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan ediliyor.

Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

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Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

İOKBS Sınavı Sonuçları Nasıl Hesaplanıyor?
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, oldukça detaylı ve bilimsel bir hesaplama sürecine tabi tutuluyor. İşte sınav puanlarının nasıl belirlendiği:

1. Optik Okuyucu İle Cevapların Taratılması
Sınavda yer alan her bir öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okunarak dijital formata aktarılır. Bu işlem, tüm öğrencilerin yanıtlarının doğru şekilde tespit edilmesini sağlar.

2. Doğru ve Yanlış Cevap Sayılarının Hesaplanması
Sınavdaki her bir test için doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı belirlenir. Bu sayılar, puan hesaplama sürecinde kritik bir rol oynar.

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

3. Ham Puan Hesaplama
Her bir test için, yanlış cevapların üçte biri doğru cevaplardan çıkarılır. Bu işlemin sonucunda her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

4. Test Ortalamalarının Belirlenmesi
Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak, bu sayı sınava giren öğrenci sayısına bölünür. Bu işlem, her bir testin ortalamasını belirler.

5. Standart Sapma Hesaplaması
Ham puanlar, testlerin ortalamaları ve sınava katılan öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Bu, puanların ne kadar dağıldığını gösterir ve adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.