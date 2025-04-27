Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...
Her yıl büyük bir heyecanla beklenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Peki bu yılın bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:58