Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınav sonuçları: 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf...

3. Ham Puan Hesaplama

Her bir test için, yanlış cevapların üçte biri doğru cevaplardan çıkarılır. Bu işlemin sonucunda her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

4. Test Ortalamalarının Belirlenmesi

Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak, bu sayı sınava giren öğrenci sayısına bölünür. Bu işlem, her bir testin ortalamasını belirler.

5. Standart Sapma Hesaplaması

Ham puanlar, testlerin ortalamaları ve sınava katılan öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Bu, puanların ne kadar dağıldığını gösterir ve adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.