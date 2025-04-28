ÖSYM giriş Sağlık Bakanlığı kılavuzu 2025 | 19 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartlar ve branşlar neler?

İki Aşamalı Alım Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin kişilik sağlık personeli alımı, iki aşamalı olarak planlandı. İlk aşamada 19 bin kişi istihdam edilecek. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise süreç eylül ayında başlatılacak. Eylül ayında yayımlanacak yeni ilanla birlikte ikinci etap başvuruları alınacak.