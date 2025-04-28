ÖSYM giriş Sağlık Bakanlığı kılavuzu 2025 | 19 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartlar ve branşlar neler?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için planladığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk etabı olan 19 bin personel için hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarıyla netleşen süreçte başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih de belli oldu. Adaylar artık başvuru detaylarını öğrenmek için saatleri sayıyor. Peki 19 bin personel alımı şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 06:14