Kadraj Galeri Kadraj İkon AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini ölçmek ve Milli Eğitim Akademisi'ne kabul süreçlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek. Eğitim alanındaki en önemli yeniliklerden biri olan bu sınav KPSS yerine geçerek öğretmen adaylarının akademik kariyerlerine yön verecek.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 14:55
AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) için geri sayım başladı. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavın detayları ve başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki AGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi tarihte uygulanacak?

AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

Başvuru Tarihleri ve Geç Başvuru

2025 AGS sınavına başvuru süreci, 8 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Öğretmen adayları, başvurularını ÖSYM üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler. Bu dönemde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücreti üzerine ekstra bir ücret eklenmesi bekleniyor.

AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

Sınav Tarihi ve Oturumlar

AGS sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak ve iki oturum şeklinde düzenlenecek. İlk oturumda, adaylara 80 soru sorulacak ve 110 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise 50 soru yöneltilecek ve yine 110 dakika süre verilecek. Sınavda, çoktan seçmeli sorular yer alacak.

Adaylar, sınavda biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, matematik gibi branşlardan sorularla karşılaşacaklar. Sınav, öğretmenlik alan bilgisi testini (ÖABT) de kapsayacak.

AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AGS sınavının sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Öğretmen adayları, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler. Bu sonuçlar, öğretmen adaylarının alacağı MEB-AGS puanını belirleyecek.

AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

Sınav Konuları ve Değerlendirme Sistemi

AGS sınavının değerlendirilmesinde, sınavın puanlarının %50'si AGS, %50'si ise ÖABT üzerinden hesaplanacak. Bu puanlar, adayların öğretmenlik başvurularında dikkate alınacak. AGS sınavı, öğretmen adaylarının alan bilgilerini ölçmeyi amaçlıyor ve özellikle öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyenler için kritik bir sınav olarak kabul ediliyor.