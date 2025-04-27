AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları

Başvuru Tarihleri ve Geç Başvuru

2025 AGS sınavına başvuru süreci, 8 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Öğretmen adayları, başvurularını ÖSYM üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler. Bu dönemde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücreti üzerine ekstra bir ücret eklenmesi bekleniyor.