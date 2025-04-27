AGS başvuru tarihleri 2025: AGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB AGS başvuru şartları
2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini ölçmek ve Milli Eğitim Akademisi'ne kabul süreçlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek. Eğitim alanındaki en önemli yeniliklerden biri olan bu sınav KPSS yerine geçerek öğretmen adaylarının akademik kariyerlerine yön verecek.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 14:55