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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Ayrılığın ters köşesi
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 21 Haziran 2024

Ayrılığın ters köşesi

KIZ: Nasıl bu hale geldik?
ERKEK: Evet Hale, nasıl geldik? Seni bilmem ama ben taksiyle geldim.
KIZ: Aa güzel kelime oyunuydu (Dalga geçerek).
Neyse konumuz neydi ona dönelim.
ERKEK: Hale geldiğimizdi.
KIZ: Evet maalesef geldik.
Ben yapamıyorum artık Doruk.
ERKEK: Yapma ya.
KIZ: Evet yapıyorum.
ERKEK: Hayır, yapma olma naturel ol.
KIZ: Dalga mı geçiyorsun benimle!
ERKEK: Hayır geçmiyorum boğuluyorum dalgada desek.
KIZ: Ne diyorsun Doruk, Allah aşkına?
ERKEK: Valla soğuk hava dalganda boğuluyorum demek istiyorum.
KIZ: Her şeyi ciddiye almaman... İşte bu yüzden bitti her şey.
ERKEK: Tamam tamam ciddiyim. Çok ciddiydim seninle evlenebilirdim.
KIZ: Çok geç artık.
ERKEK: Geçiyorum peki.
KIZ: Öff Doruk ya.
Doruk kısa kesecem.
Ben artık başka birinden hoşlanıyorum.
ERKEK: Ooo kısa kesip Aydın havası değil İzmir marşıyla gönderiyorsun.
KIZ: Üzgünüm.
ERKEK: Üzülme ya. Olur böyle şeyler.
KIZ: Nasıl ya?
ERKEK: Ben de artık başka biriyleyim.
KIZ: Ne zamandan beri.
ERKEK: Ne önemi var.
Sen de başkasıyla değil misin?
KIZ: Evet ama. Söylesene ne zaman beri?
ERKEK: Önemsiz bir zaman.
KIZ: O kız değil mi hani şu sana daha önce sorduğum.
ERKEK: Hee işte o kız.
KIZ: Pisliksin Doruk ERKEK: Boşver bu işleri Doruk'ta bıraktım dersin.
Erkek içindeki gazı kıza vererek biraz da olsa rahata kavuşarak yoluna devam etti.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Paris Sendromu, bazı Japonlar'ın Paris'in beklentilerini karşılamadığını fark ettiklerinde yaşadıkları psikolojik bir rahatsızlıktır.
Amerikalılar'ın yüzde 40'ından fazlası kan grubunu bilmiyor!
Hız trenleri, 1880'lerde insanları barlar gibi günahkar yerlerden uzaklaştırmak için icat edildi!
En sevdiğiniz şarkıyı asla alarm saatiniz olarak kullanmayın, sonunda ondan nefret edeceksiniz.

TESPİTLİ YORUM
@cinkopilsuat Pazar çok enteresan bir gün ya.
Evde otursan "Koca gün evde oturduk" rahatsızlığı. Plan yapsan "Yarın iş var" rahatsızlığı.
Sanki her şeyi yapabilir ama hiçbir şeyi mutlu mesut tam yapamazsın gibi.
Psikolojik bir vaka...

GÜLÜ YORUM
@cancekin Hanımla yemek yiyoruz dışarıda.
Hesabı istedik, o sırada hanım bana dudakların çatlamış deyip dudak kremi verdi. Ben onu sürerken o da hesabı ödedi.
Garson bana bakıyor, ben ruj sürerken hanım hesabı ödedi. Prenses gibi çıktım mekandan...

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