Elini hiçbir işe sürmeden sürekli "Kavurma daha pişmedi mi ya?" diye soran aile bireyi Bunlar genellikle kenarda bekleyip olanı biteni seyrederken 'şunu şöyle yap' diye direktif veren kişilerdir. Utanmadan bir de kavurmanın pişmemesini can sıkıntısı yapar, kendi köşesinde homurdanır.

Kurban eti yiyemediği için bayramdan bir gün önce kendine kasaptan et alan hassaslar.

Taze etin kokması sebebiyle bünyesi kurban eti kabul etmeyen kişilerin başvurduğu yöntem.

'Herkes yerken canım çekmesin' diye düşünen bu birey, kendine göre haklı.

Hayvanın işkembesine kafayı takmış, temizlemek için büyük bir heyecanla bekleyen meraklı.

Biz bunlara 'Sakatat delisi' diyoruz. İşkembe temizlemek o kadar kolay iş değil üstelik.

'Al bu çamaşırları yıka' desen yıkamaz, işkembe temizliği söz konusu olunca da heyecandan yerinde duramaz.

Komşunun getirdiği etin bölgesiyle ilgili sorun yaratan memnuniyetsiz.

'Bize bunu mu layık gördünüz Şükran Abla?' bu kişilerin en büyük direniş cümlesidir.

Olayı anlayabilmesi için dünyanın yaratılışından itibaren geniş ve detaylı bir bilgi verilmesi gerekmektedir.

Günlerce sevdiği, beslediği, gönül bağı kurduğu hayvanının kesildiğini görünce depresyona giren çocuk.

Nereden bakarsanız haklı, nereden bakarsanız canım çocuk...

Kurbanı keser kesmez olay mahalinde mangal yakan aç karınlı topluluk.

Dünya analiz şampiyonu olarak çözemediğim bir durum sevgili arkadaşlar. 'Bu acele neden?' ve 'Mekan seçimi ne kadar doğru?' gibi sorular boşlukta kayboluyor. Sebebi neydi ki?

Etler görev yerlerine dağılır dağılmaz kasaba kıyma çektirmeye koşan hanım.

Çünkü bir an evvel buzluktaki görevine başlaması gereken kıymalar var. Kasaplar et satamadığı için en çok bundan para kazanırlar bayram zamanı.

"Ben hallederim hacı abi" deyip kurban yerine kendini kesen acemi kasaplar.

Acil servisleri dolup taşıran sevgili kasaplarımız... Ana haber bültenlerinin ana konusu oluyorlar. Ahhh ahhh! Ölmeseler bari...

Can derdi yüzünden kaçan hayvanın peşinde telef olan kovalayıcı birey.

Nereden baksan hayvana bir araba parasına yakın para verdiği için mi yoksa görevini yerine getirme aşkıyla yanıp tutuştuğundan mı bilinmez. Özellikle işlek caddelerde ilginç bir manzaraya sebep oluyorlar.

Herkes kavurma yerken fırsat bu fırsat diye tatile kaçan çekirdek aile...

Kimine göre vefasız, kimine göre işten güçten ancak fırsat bulan aile. Size iyi tatiller diliyoruz.

Dönünce bol bol ıspanak yiyeceksiniz yalnız, size et yok!

Kurbanlık hayvandan çok iyi anladığını söyleyip hayvanın sırtına şap şap tokat atan bilgiç kişi.

'Enişte bu sırf yağ' ya da 'Hay Maşallah, tosun tosun' diyen onay merci oluyor kendileri.

Şahsi gözlemim, kendilerine çok fazla güvenilmemesi yönünde ama tabii siz bilirsiniz.

Kurban pazarlığı yaparken saatlerce el ele tutuşup birlikte yer küreyi titreten alıcı-satıcı.

Kurban pazarlığının en seyredilesi bölümü. 'Hayırlı olsun' komutuyla boşlukta kalan eller ve bir anda biten sallanma...

Gündem yokluğundan kurban pazarına gidip her sene aynı şeyleri haber yapan muhabir.

Bu da ekmek derdinde, ne yapacaksın? 'Kurbanlık koyun el yakıyor' ya da 'Memleketimden kurban manzaraları' en çok ilgi çeken haber manşetlerinden. Seyrettik, aydınlandık. Çok sağol!

BAYRAM TADINDA TESPİTLİ'YORUM'

@yanregresyon Sağ yanak konuşması:

Bayramınız Sol yanak konuşması:

Mübarek olsun

@AslihanElif Evet teyzecim geçen bayrama göre biraz kilo aldım doğru, yok okul bitmedi, mezuniyet gecikti evet, iş güç de yok, dediğiniz gibi hayırlısı olsun, yok teyze erkek arkadaşım da yok, ufukta da kimse yok AMA ÇAY VAR ÇAY ALIR

MISINIZ KAFANIZDAN

AŞAĞI DOĞRU

@cihatakbel 450 lira bayram harçlığı toplandı Yaş: 30 Bu olayı avrupa'da bulamazsınız işte...

@Overlokcu12 Kız bayramda italya'ya gitcekmiş...

O pisa kulesiyle fotoğraf atarken ben bayram namazı sonrası kurban bacağı tutcam hafif şaşkın ve çaresizim

@dukkel57 Bayramda millet tatilini yapar güzel güzel gezer. Ben, kavurma yiyem eve gelen misafirden kaçam uzatılan şekeden iki tane alam..

@kodalak_ismail Çevremde kavurma sevmeyenler var. Cidden kavurma olsan bile mutlu edemiyorsun insanları

İNCİLUZUM

İngiltere'ye gezmeye giden Temel tanınmamak için gördüğü Türkler'e selam vermeyip selam da almıyormuş...

Fakat Türk´ün üstelik de hemşehrisinin biri Temel'deki burnu görünce "Bu kesun lazdur" Demiş ve peşine takılmış.

Yanaşıp sormuş Temel´e;

"Kardasum sen laz musun?" Temel'den çıt yok...

Adam yine sormuş;

Kardasum Laz musun?" Temel yine bakmamış adama. Adam ısrarla takip edip devamlı "Kardasum laz musun" Diye sorunca Temel adama dönüp söyle demiş;

"Inciluzum ulen inciluz..:

TAVŞAN

Bir tavşan ormanda koşarken , esrar saran bir zürafa görür. Ona:

- "Dostum zürafa, içme bunu, sağlığına zararlı, koşalım form tutalım" der ve başlar bunlar koşmaya.

Biraz sonra kokain çekmeye hazırlanan bir fil görürler ve tavşan:

- "Fil arkadaşım , kokaini bırak, gel bizimle koş beraber form tutalım" diyerek ikna eder.

Biraz koştuktan sonra kendine eroin enjekte etmeye hazırlanan aslanı görürler.

Tavşan:

- "Sevgili aslan kardeş, batırma kendine bunu, gel bizimle koş, sana da iyi gelir" der.

Aslan yaklaşır tavşana ve yumruğunu indirir tavşanın suratına. Diğerleri şaşkın bir şekilde:

- "Niye yaptın bunu, iyiliğimizi istiyordu" derler.

Aslan:

- "Bu salak her extacy aldığında ormanda deli gibi koşturuyor bizi" der.

ANNE

Süper markette alışveriş yapmakta olan genç adam, kendisini takip etmekte olan bir hanımı farkeder. Kadını görmezlikten gelse de, kadın dik dik bakmaya devam eder.

Nihayet kasa önünde kuyruğa gelirler. Kadın adamın birkaç sıra önüne düşmüştür.

Kadın der ki:

"Özür dilerim, böyle dikkatli bakmam sizi rahatsız etmiş olmalı. Üzgünüm ama geçenlerde ölen oğluma o kadar benziyorsunuz ki" Adam şöyle cevap verir:

"Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Sizin için yapabileceğim birşey varmı?" Kadın:

"Evet yavrum az sonra eşyalarımı alıp çıkarken bana güle güle anne diye seslene bilir misin? Ne olur." "Tabiki" der genç adam.

Yaşlı kadın çıkarken adam el sallayarak:

"Güle güle anne" diye seslenir.

Genç adam birisini mutlu etmenin sevinciyle gülümser ve ödeme sırası kendisine geldiğinde kasanın 250 TL. yazdığını görünce şaşırır.

Sorar:

"Bu nasıl olur? Aldığım üç beş parça şey" Kasiyer gayet sakin bir şekilde:

"Anneniz hesabını sizin ödeyeceğinizi söyledi".