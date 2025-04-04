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Kent lokantası yalanı yine ellerinde patladı! AK Partili isim gerçekleri açıkladı: Bizzat CHP tarafından kapatılmıştır

CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi. Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı ve yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyum olarak atadı. Bu gelişmeler sonrası provokatörler Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığını iddia etti. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır. Sorunun kaynağı ve sebebi, CHP Belediyesinin beceriksizliğidir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 00:18 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 00:18
Kent lokantası yalanı yine ellerinde patladı! AK Partili isim gerçekleri açıkladı: Bizzat CHP tarafından kapatılmıştır

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı ve yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyum olarak atadı.

Gelişmenin ardından sosyal medyada bazı provokatör hesaplar, yeni atanan kayyumun Şişli'deki kent lokantalarını kapattığını öne sürdü. Konu ile ilgili AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den çok net açıklama geldi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şişli'de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları, yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izlediklerini" belirtti.

"BİZZAT CHP TARAFINDAN KAPATILMIŞTIR"

Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır.

Sorunun kaynağı ve sebebi, CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz.

Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacaktır. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız."

Fondaş medya Şişlide kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!Fondaş medya Şişlide kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!
Fondaş medya Şişli'de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

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