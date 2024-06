ERKEKLERİN karşıdan gelen güzel bir kadını gördükleri zaman, kendine has güzellik tabirleri vardır. Bununla sıkça karşılaşırsınız. Neymiş bunlar bir bakalım.

AT GİBİ HATUN:

Genellikle kelimenin başında "Vaşş" efekti vardır. Uzun boylu ve güzel bir kadın görünce bu tabir kullanılır. Sanırım cedlerimizden gelen at, avrat, silah kısmını at ve avratı birleştirerek cümleden tasarruf etmeye başladık. UYARI: Atın çiftesine dikkat, sert olabiliyor.

CİLLOP:

Mutlaka cümleye şöyle girilir: "Cillop gibi hatun." Cillop erkeklerin atalarından kalma bir şey. Cillop misket oyunlarında en güzel miskete en değerli miskete denirdi. UYARI: Misket oyunlarında kuyu diye bir oyun vardır. Dikkat edin o kuyuya düşmeyin.

SÜTUN GİBİ:

Çoğunlukla vücudun bacak kısmı için söylenir.

Uzun ve güzel bacaklı kadınlar görülünce "Sütun gibi bacakları var" cümlesi kullanılır. UYARI: Bazen o bacaklarda Roberto Carlos gücü olabiliyor dikkat.

YIKILIYO OĞLUM:

Aslında bu kelimeyi kadınlar yakışıklı bir erkek gördüğünde söyler. Ama son zamanlarda erkeklerde kullanıyor. UYARI:

"Yıkılıyooooooaaa" diye uzatarak söylerseniz, hakkınızda erkekliğinizle ilgili dedikodular çıkabilir.

İNSAN DEĞİL LAN BU:

Çok güzel bir kadın gördüklerinde, ağzından sular akarak bu cümleyi kuranları sıkça etrafınızda görürsünüz.

Arkadaşımız bu güzelliğin insan ırkından olmadığını düşünür.

Kendisini bile ezip geçer.

UYARI: Hatun kişisi herhangi Uzakdoğu sporu biliyorsa o zaman insanlıktan çıkabilir.

CAM GİBİ:

Abimizin güzel bir hatun karşısında kilitlenip kaldığında söylediği "cam gibi" tabirinde anlatmak istediği aslında cam gibi şeffaf güzelliği var. UYARI: Cam kırıkları fena keser.

OFF OFF OFFF:

Reklamlarda bile dilden dile dolanan ama sonu çantaya bağlanan bir güzellik tabiridir.

Aslında en çok kullanılanıdır.

Özellikle yüzdeki şaşkınlık ve transa geçiş anı klasikler arasında yerini alır. UYARI: Yediğiniz tokattan sonra aynı tabirin yanına ANAM eki kullanırsınız.

YUMURTA GİBİ:

Düzgün, yuvarlak hatları belirtmek için kullanılan kalıptır. Ne demek istediğini anlamışsınızdır.

SÜT GİBİ:

25 yaşını aşmamış, teni pürüzsüz, evliliğe mesafeli çıtır olarak tabir edilebilecek güzel kızdır. Tabii bu tabiri yaşını almış çakal çapkınlar daha çok kullanır.

UYARI: Süt içtim dilim yandı türküsünden sonra, yoğurt bulup üfleyerek yersiniz.

