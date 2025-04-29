BİM’den temettü kararı! 2025 Mayıs ayı temettü takvimi! 22 şirketin ödeme listesi çıktı

BİM'in temettü kararıyla birlikte Mayıs ayında 22 şirket daha yatırımcıya nakit dağıtacak. Borsa İstanbul 'da temettü gelirlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

📅 MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Mayıs ayı, temettü yatırımcıları için oldukça verimli geçiyor. 22 şirket, 2024 yılı kârından pay dağıtacağını açıklarken, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için işte detaylı takvim:

📌 05 Mayıs 2025

AKSGY: 0,1242 TL

BOBET: 0,1700 TL

📌 06 Mayıs 2025

JANTS: 0,0261 TL

KLKIM: 0,3696 TL

📌 07 Mayıs 2025

GMTAS: 0,5100 TL

OSMEN: 0,0500 TL