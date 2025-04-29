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BİM'den temettü kararı! 2025 Mayıs ayı temettü takvimi! 22 şirketin ödeme listesi çıktı

Temettü yatırımcıları için Mayıs 2025 oldukça kazançlı geçiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören 22 şirket, 2024 yılı kârından hissedarlarına temettü dağıtacağını açıkladı. Aksa, Coca-Cola, Migros, Eczacıbaşı ve AG Anadolu Grubu gibi güçlü şirketlerin yer aldığı listede, ödemeler belirlenen tarihlerde yatırımcı hesaplarına aktarılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 23:44 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 23:44
BİM’den temettü kararı! 2025 Mayıs ayı temettü takvimi! 22 şirketin ödeme listesi çıktı

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BİM'in temettü kararıyla birlikte Mayıs ayında 22 şirket daha yatırımcıya nakit dağıtacak. Borsa İstanbul'da temettü gelirlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🧾 BİM 2025 TEMETTÜ KARARI DETAYLARI:

Toplam brüt temettü tutarı: 7.800.000.000 TL

Hisse başı brüt temettü: 12,8458496 TL

Hisse başı net temettü: 10,9189720 TL

Sermayeye oranı: %1285

Yasal yedek akçe: 776.946.000 TL (2. tertip)

1. tertip yedek akçe: Ayrılmadı (TTK 519 kapsamında sınır aşıldı)

💸 TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ VE TUTARLARI:

Taksit Tarih Brüt (TL) Net (TL)
1. 18 Haziran 2025 3,9525691 3,3596837
2. 17 Eylül 2025 3,9525691 3,3596837
3. 17 Aralık 2025 4,9407114 4,1996046

📅 MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Mayıs ayı, temettü yatırımcıları için oldukça verimli geçiyor. 22 şirket, 2024 yılı kârından pay dağıtacağını açıklarken, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için işte detaylı takvim:

📌 05 Mayıs 2025

AKSGY: 0,1242 TL

BOBET: 0,1700 TL

📌 06 Mayıs 2025

JANTS: 0,0261 TL

KLKIM: 0,3696 TL

📌 07 Mayıs 2025

GMTAS: 0,5100 TL

OSMEN: 0,0500 TL

📌 14 Mayıs 2025

ECILC: 1,4885 TL

ECZYT: 5,6667 TL

GENTS: 0,1275 TL

📌 20 Mayıs 2025

EGPRO: 0,4250 TL

📌 21 Mayıs 2025

AKSA: 0,4080 TL

AYEN: 0,2119 TL

📌 26 Mayıs 2025

ASUZU: 1,6865 TL

CCOLA: 0,9114 TL

LKMNH: 0,1771 TL

📌 27 Mayıs 2025

AEFES: 1,0829 TL

📌 28 Mayıs 2025

AGHOL: 4,3628 TL

CEMTS: 0,1870 TL

MGROS: 5,8684 TL

TKFEN: 0,2821 TL

PAGYO: 0,8000 TL

📌 30 Mayıs 2025

SISE: 0,5550 TL

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