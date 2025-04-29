BİM’den temettü kararı! 2025 Mayıs ayı temettü takvimi! 22 şirketin ödeme listesi çıktı

BİM'in temettü kararıyla birlikte Mayıs ayında 22 şirket daha yatırımcıya nakit dağıtacak. Borsa İstanbul'da temettü gelirlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor.
BİM'in temettü kararıyla birlikte Mayıs ayında 22 şirket daha yatırımcıya nakit dağıtacak. Borsa İstanbul'da temettü gelirlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor.
Toplam brüt temettü tutarı: 7.800.000.000 TL
Hisse başı brüt temettü: 12,8458496 TL
Hisse başı net temettü: 10,9189720 TL
Sermayeye oranı: %1285
Yasal yedek akçe: 776.946.000 TL (2. tertip)
1. tertip yedek akçe: Ayrılmadı (TTK 519 kapsamında sınır aşıldı)
|Taksit
|Tarih
|Brüt (TL)
|Net (TL)
|1.
|18 Haziran 2025
|3,9525691
|3,3596837
|2.
|17 Eylül 2025
|3,9525691
|3,3596837
|3.
|17 Aralık 2025
|4,9407114
|4,1996046
Mayıs ayı, temettü yatırımcıları için oldukça verimli geçiyor. 22 şirket, 2024 yılı kârından pay dağıtacağını açıklarken, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için işte detaylı takvim:
AKSGY: 0,1242 TL
BOBET: 0,1700 TL
JANTS: 0,0261 TL
KLKIM: 0,3696 TL
GMTAS: 0,5100 TL
OSMEN: 0,0500 TL
ECILC: 1,4885 TL
ECZYT: 5,6667 TL
GENTS: 0,1275 TL
EGPRO: 0,4250 TL
AKSA: 0,4080 TL
AYEN: 0,2119 TL
ASUZU: 1,6865 TL
CCOLA: 0,9114 TL
LKMNH: 0,1771 TL
AEFES: 1,0829 TL
AGHOL: 4,3628 TL
CEMTS: 0,1870 TL
MGROS: 5,8684 TL
TKFEN: 0,2821 TL
PAGYO: 0,8000 TL
SISE: 0,5550 TL