Aşk, her üç günde bir birbirleriyle konuşmak için gece saat 3'e kadar uyanık kalmak değildir.

Bu aşk değil, olgunlaşmamışlık.

Aşk, birileri için hedeflerinizden fedakarlık etmek değildir.

Bunun yerine, birbirinizin hedeflerinize ulaşmasına yardımcı olursunuz.

Aşk, onlar sizi terk ettikten sonra peşinden koşmak ve "Lütfen seni seviyorum, beni bırakma" demek değildir.

Bu aşk değil, bu sadece seni umursamayan birine içten içe muhtaç olman, çünkü eğer aşk olsaydı kalıp seninle işleri hallederlerdi.

Aşk, ne kadar mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunuz ya da ne kadar mükemmel bir partnere sahip olduğunuzla ilgili değildir.

Bu, birbirinizin kusurlarını nasıl kabul ettiğinizle ve tutarlı çaba göstermeye nasıl istekli olduğunuzla ilgilidir.

Çünkü sonuçta önemli olan ikinizin de zor zamanları nasıl atlattığı ve güzel ilişkinizden en iyi şekilde nasıl yararlandığınızdır.

Aşk, siz onu kaybetmekten korktuğunuz için partnerinizin sizi aldatabileceğinden sürekli emin olmaya çalışmak değildir.

Bu, sahip olabileceğiniz bazı deneyimlerden dolayı sizin tarafınızda oluşan bir güven eksikliğidir.

Bu şekilde hissetmek yanlış değil ama gereksiz dramaya yol açacaktır.

Güven, bir ilişkinin temel temelidir, bu yüzden önce bunun üzerinde çalışmalısınız.

Aşk her şey için partnerinize bağlı değildir.

Bu aynı zamanda kendinize ait bir hayata sahip olmakla da ilgilidir.

İlişkiler hayatınızın bir parçası. Senin hayatın değil. Sizin de kendi hayatınız, hedefleriniz ve arkadaşlarınız olmalı.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dünya nüfusunun yüzde 45'inden fazlasının kahverengi gözleri var.

Hindistan'da Çocuk Bayramı, Sevgililer Günü'nden tam dokuz ay sonrasına denk geliyor.

En uzun duvak 63,5 futbol sahası uzunluğundaydı.

Metal az olduğu için İkinci Dünya Savaşı sırasında verilen Oscar'lar ahşaptan yapılıyordu.

TESPİTLİ YORUM

@Koreliamerikan Erkek adam, mahallede bi olay olduğu zaman pijama terlik aşağı iner ve bir sigara yakar.

Polisin yanına usulca yaklaşıp "memur bey hayırlı akşamlar olay ne" diye sorup bilgi edinmeye çalışır.

GülüYorum

@kerbelamahkumu 3 yaş grubu çocuklara bir şey yaptırmak istediğinizde sizin seçtiğiniz 2 alternatifi ona sunmanız ve bu ikisinden birini seçmesini istemeniz gerekiyormuş.

Kendi seçimini yaptığını düşündüğü için problem yaratmıyormuş.

Bizin hatun aynısını bana yapıyor şerefsizim.

Yaşım 37.