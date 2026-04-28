Üst üste 4. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da yönetim şampiyonluk kutlamaları için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılı takımın cumartesi günü oynayacağı Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek ligin 33. haftasında oynanacak Antalyaspor maçını cuma gününe almayı planlıyor.

Kupayı da bu maça getirtmek isteyen yönetim, maçın ardından statta şampiyonluk kutlamalarına start verecek. Pazar günü ise Yenikapı'da görsel bir şölen düzenlenecek. Yönetimin geçen sene yaşanan olumsuzlukları bir daha yaşamamak için Yenikapı'da organize çalışmalar yaptığı da gelen bilgiler arasında.