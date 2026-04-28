Yeni sezon için 9 numara rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray bu bölge için Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine almış ve oyuncunun menajeriyle temas kurmuştu.

Sezon sonunda 23 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e teklif yapmayı planlayan yönetim, Bertuğ'un yükselen performansı sonrası karar değiştirdi. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Bertuğ'un 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncunun fiyatı yükselmeden Bertuğ'u kadrosuna katmak istiyor.

Yönetimin, sezon bitmeden Başakşehir'e teklifini iletmesi bekleniyor. Başakşehir ile 20 maça çıkan Bertuğ söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.