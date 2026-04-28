Süper Lig'de bitime 3 hafta kala düşme hattında müthiş bir heyecan yaşanıyor. Matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen bir takım bulunmuyor. Haftayı galibiyetle tamamlayan takımlardan Gençlerbirliği ve Eyüpspor puanını 28'e, Kayserispor ise 26'ya yükseltti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa 31, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Son sıradaki Karagümrük ise puanını 21'e çıkardı. 32. haftada düşme hattındaki takımların maçları pazar günü 20.00'de start alacak. Kayserispor- Eyüpspor maçı kritik bir önem taşıyor.