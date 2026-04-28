Okan Buruk’un kupa yolculuğu: Şampiyonluğa ulaşırsa 14’ten 22’ye çıkaracak

Futbolculuk döneminde tam 14 kupa kaldıran Okan Buruk eğer bu sezon da Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşırsa kariyerindeki toplam kupa sayısını 22’ye çıkarmış olacak.

Galatasaray'ın başında tarihe geçecek bir performans sergileyen Okan Buruk tam bir kupa koleksiyoncusu oldu. Çok başarılı bir futbolculuk kariyerine sahip olan Buruk 7 kez Süper Lig şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 kez de UEFA Süper Kupası olmak üzere tam 14 kez kupa kaldırmıştı.

Okan Buruk teknik adam olarak Akhisar'ın başında 1 Türkiye Kupası zaferi elde eden tecrübeli hoca ardından Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2022'de Galatasaray'a geçen Buruk 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kaldırdı. Eğer son 3 haftada bir mucize yaşanmazsa Buruk kariyerindeki 22. kupayı kazanmış olacak.

