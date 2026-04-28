Galatasaray'ın başında tarihe geçecek bir performans sergileyen Okan Buruk tam bir kupa koleksiyoncusu oldu. Çok başarılı bir futbolculuk kariyerine sahip olan Buruk 7 kez Süper Lig şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 kez de UEFA Süper Kupası olmak üzere tam 14 kez kupa kaldırmıştı.

Okan Buruk teknik adam olarak Akhisar'ın başında 1 Türkiye Kupası zaferi elde eden tecrübeli hoca ardından Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2022'de Galatasaray'a geçen Buruk 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kaldırdı. Eğer son 3 haftada bir mucize yaşanmazsa Buruk kariyerindeki 22. kupayı kazanmış olacak.