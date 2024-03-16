AÇLIK başımda duman, ilk oruç ilk heyecan, kovaladıkça kaçan iftar saatim misin?

BİRAZDAN ezan okunacak, hurmalar yenilecek, çorbalar içilecek, mis gibi yemekler yenecek, üstüne sigara, kahve, çay içilecek. Alllaaahhh.

ŞUNUN şurasında iftara ne kaldı ki canım, 3 saatçik.

İLK oruçlar akşam ezanın okunmasıyla açılacak diye haber yapıyorlar. Sanki ikinci orucumuzu ikindi ezanından sonra açacağız.

AKŞAM ezanının bu kadar geç okunduğunu bugün fark ettim.

BİR elime su, bir elime sigarayı alıyorum, ağzıma götürüyor gibi yapıp çekiyorum. Maksat şeytanı delirtmek.

SEVGİLİ midem Ramazan ayına geldik, sen de bana destek ol, birlikte orucumuzu tutalım, güzel güzel iftarımızı yapalım. Çok şey isteme artık benden.

İFTARA vakit yaklaştıkça, evlenme programlarındaki paravan açılma esnasındaki heyecanı yaşıyorum.

İFTAR saatini çok susayarak bekleyenlere Ferdi Tayfur'dan 'Susadım çeşmeye gelmez olaydım' şarkısı gelsin.

ORUCUM bozulacak diye müzik dinlemiyorum, sonuçta müzik ruhun gıdasıdır.

BURADAN RTÜK'e seslenmek istiyorum; iftar saati yaklaşırken yemek, tatlı haberi verilmesin, programları yapılmasın, orucum bozulursa günahı sizin.

ULEN hani Ramazan ayında şeytanlar zincire vuruluyor diyorlardı, bak bu daha ortalıkta öylece geziyor.

BİR davulcunun isyanı:

Sosyal medya yüzünden kimse uyumuyor artık. Ben boşuna çalıyorum.

MUTLULUKTAN havaya uçsam iftar topuna denk gelir, oracıkta can veririm. Böyle bir şanssızlık benimkisi.

"ANNE arkadaşım iftara çağırdı gidebilir miyim?" "Tamam, ama akşam ezanından önce evde ol."

NE vicdansızsın fırıncı abi, Ramazan pidesini kokuta kokuta pişiriyorsun.

DİYET için oruç tutan, spor için teravihe gidenlere cehennemde güneşlenmek için şezlong bedava.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİR erkek sevimli bir kadınla 5 dakika konuşursa ruh sağlığına faydalı olur.

EĞER bir erkeğin etrafında sevimli kadınlar varsa, o adam aptal gibi davranmaya başlayacaktır.

ORTALAMA olarak bir erkek hayatının 1 yılını kadınlara bakarak geçirir.

KONUŞTUĞUNUZ zaman rastgele size gülümsemeye başladığında, sizin için dünyalara bedeldir.

EĞER bir çocuk size bağlıysa, sizinle çok dalga geçecektir.

BİR erkek seninle dalga geçtiğinde, bu sadece seni güldürmek içindir (Sadece flört ediyordur).

ERKEKLER düşünceli, şefkatli, sevgi dolu ve nazik kadınları sever.

ERKEKLER genellikle kendilerine annelerini hatırlatan kızlarla evlenirler.



GÜLÜ YORUM

@ebubekiryasar66 20'LİK diş çektirdim, konuşamıyorum.

Telefonun faturasını ödeyeceğim.

Girdim bayiye, kağıt kalem istedim, numarayı yazdım. Adam faturaya baktı, yanındakine gülerek diyor ki "Adam konuşmayı bilmiyor, 130 lira fatura gelmiş."