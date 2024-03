HAZZI erteleyemeyen ama evlenmeden önce bile her şeyi senden isteyen bir erkeğin izlenmesi gerekir.

Erken seks, bölünmemiş ilgi ve hayranlık ister, her zaman her yerdedir ve son derece kıskançtır, hayattaki değerlerinize saygısızlık eder ve sizin fikirleriniz gerçekten sayılmaz; arkadaşlarınızdan ve aile üyelerinizden kopmanızı ve yalnızca ona odaklanmanızı istiyor. Böyle bir adam yanlış bir adamdır!

SİZE karşı açık veya şeffaf olmayı zor bulan ve geçmiş ilişkileri, başarısızlıkları, mali zorlukları, duygusal sorunları hakkında konuşmaktan kaçınan ve iyi bir izlenim bırakmak için kendisi hakkındaki olumsuz şeyleri gizlemede çok iyi olan bir erkek, yeniden değerlendirilmelidir.

Taahhütte bulunmadan önce değerlendirilir. İlişkiler şeffaflık olmadan gelişemez.

HAYATININ sorumluluğunu alamayan, yaşadığı zorluklardan kendisi dışında herkesi suçlayan bir adam, evlilikte sizin elinize değmez! Ayrıca evliliğinin sorumluluğunu da alamayabilir!

KUSUR bulucu ve mükemmelliyetçi bir erkeği memnun etmek zordur. Onun dünyasında hiçbir büyüklükte hataya yer yoktur ve bir hata yaparsanız sert eleştirilere hazır olun. Öte yandan etrafındaki her şeyi mahvetmekte ustaysa ne yazık ki sizin hayatınızı da mahvedebilir!

HAYATIYLA ilgili gerçekçi bir vizyonu olmayan tembel bir adamla evlenmeyi asla düşünmeyin!

Hiçbir yere gitmeyen adam karısını hiçbir yere götüremez! Bir erkeğin sorumluluğu ailesine liderlik ve yön vermektir! Öte yandan, vizyon sahibi bir kadın, vizyonsuz bir adamla evlendiğinde, doğal olarak evin lideri haline gelir ve bu da sonuçta çatışmaya veya kargaşaya yol açar! İnanın bu şekilde evlilikte işler pek yolunda gitmiyor!

ÖFKELİ bir adama dikkat edin

BİR ilişkiyi bitirmenin en hızlı yolu partnerinizi olduğu gibi kabul etmektir. Ve unutmayın, eğer o kişiyi takdir etmezseniz, bir gün birisi gelip sizin takdir etmediğiniz şeyi takdir edecektir.

NE kadar meşgul olursanız olun, eğer bir kişiyle gerçekten ilgileniyorsanız, ona vakit ayırabilirsiniz.

BİR kişinin sadakatini siz belirleyemezsiniz, karşınızdaki kişiye ne kadar sadık olursanız olun, karşılığında sadık olacağı anlamına gelmez.

ARTIK insanlar ayrılmıyor.

Bir kişi pislik gibi davranıyor, ta ki diğeri daha fazla dayanamayana kadar ve sonra çekip gidiyor.

@otekidunyali "FAZLA tevazunun sonu vasattan nasihat dinlemektir..." Duyduğum en doğru söz.

@Efonaltıoğulları SAÇIM dökülüyor diye doktora gittim.

"Senin dayın kel mi?" diye soruyor. Evet 17 sene tıp okumuşsun, "Oğlan dayıya çeker" de gönder bizi. Bu arada 2 dayım, 6 amcam var hepsi kel...