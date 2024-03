Kayınvalidenizden tavsiye isteyin.

Bazen kayınvalidenizden tavsiye istemek oyunun kurallarını değiştirebilir; ona savunmasız olabileceğini göstermek güzel. Ancak bu, kalbinizi açmanız ve ona tüm umutlarınızı ve korkularınızı anlatmanız gerektiği anlamına gelmez.

Beklentilerinizi olumlu tutun.

Olacağına inandığınız şey muhtemelen gerçekleşecektir.

Araştırmalar, kayınvalidenizle olan ilişkinizden beklediğinizi alabileceğinizi gösteriyor.

Kayınvalidenize yakın olmayı umuyorsanız, muhtemelen öyle olur ve sonunda onlarla olumlu bir ilişki sürdürmeye başlayabilirsiniz. Bu durum tersine de gidiyor.

Onlarla iletişim şeklinizi değiştirin.

Kayınvalidenizle ilişkinizi geliştirmek için onunla iletişim şeklinizi değiştirmeniz önemlidir. Araştırmalar, onları kontrol etmek ve ev işlerine yardımcı olmak gibi sosyal destek iletişiminin aranızdaki bağı güçlendirebileceğini gösteriyor.

Onları aile toplantılarından dışlamamaya çalışın.

Kayınvalidenizin kendisini dışlanmış veya dışlanmış hissetmemesi için kararları kendisi vermesi önemlidir.

Örneğin torunlarının spor etkinliklerine katılma konusunda kendi seçimlerini yapabilmeli ve kendi duygularını ifade edebilmeli.

Her zaman işleri istediğiniz gibi yapmayacaklarını kabul edin.

Kayınvalideniz çocuğunuza sizin kabul etmeyeceğiniz şekerler sunabilir ve bu da sizi kötü adam gibi gösterebilir.

Ancak onlar sizin hayatınızdadırlar ve onların kararlarını değiştiremezsiniz, bu nedenle durumlara ve farklı aile geleneklerine uyum sağlamak ve uyum sağlamak en iyisidir.

Adalete kavuştuklarını hissetmelerini sağlayın.

Araştırmaya göre kayınvalidenizin kalbini kazanmanın harika bir yolu, ister ev işleriyle ilgili tartışmalar sırasında ister köpeği yanlış zamanda gezdirirken olsun, onu savunmak ve adaleti yerine getirdiğini ona hissettirmektir. Bu şekilde sizin onun tarafında olduğunuzu görebilir ve onun yanında yer aldığınız gerçeğine değer verebilir.

Farklılıklara ve sınırlara saygı gösterin.

Aileniz, eşinizin ailesiyle aynı geleneklere sahip olmayabilir ve bu farklılıkla, örneğin tatili hangi aileyle geçireceğinize karar veremediğinizde çatışmalara neden olabilir.

Çocuklarınızın kayınvalidenize ona değer verdiklerini göstermelerini sağlayın.

Çocuklarınız, kayınvalidesinin onlar için yaptığı her şeyin kıymetini bilmeli, ümit etmeye gerek yok.

Çocuklarınıza bunu göstermelerini söylemek, ona değer vermelerini söylemekten daha iyi bir disiplin yoludur.



