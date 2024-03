SEN bir mücevhersin.

Kimsenin size kendinizi değersiz hissettirmeye hakkı yok. Seni sevmeye niyeti olmayan birini elinde tutmaya çalışarak kendini harcamasan iyi olur.

ARTIK umursamıyor.

Seni gerçekten önemseyen biri asla yalvarmana izin vermez. Çünkü gözyaşlarının her damlası onu incitecektir.

BİRİSİNİ kalmaya zorlayamazsınız. Sahip olduğunuz her şeyi verseniz veya kalbinizdeki her şeyi söyleseniz bile artık sizi istemeyen herkes ısrarla ayrılacaktır.

O SENİ hak etmiyor.

Birisi size daha iyisini hak ettiğinizi söylediğinde buna inanın. Hak ettiğinizi arayın, dışarıda o kadar çok şey var ki acının hak ettiğiniz şeylerden biri olmadığını anlayacaksınız.

BİRİNİN sevgisini ve ilgisini dilediğinizde kendinize saygısızlık etmiş olursunuz. Bazen birisi sizi terk edip incittiğinde, kendinize olan saygının size kalan tek şey olduğunu unutmayın. Lütfen onu kaybetmeyin.

SENİ seven biri seni asla yarı yolda bırakmaz.

Durum ne kadar zor olursa olsun yanınızda olmak isteyenler yanınızda kalmanın yollarını bulacaktır. Seni sevenler tarafından asla terk edilmeyeceksin.

MUTLULUĞU hak ediyorsunuz. Kendinize dürüst olun, kaç kez daha azına razı oldunuz? Acıyı kucaklayın ve yeniden mutlu olmayı hak ettiğinizi bilin.

NOT: Her zaman kalmayı seçecek birini bulun. Senden kaçmayı seven birine yalvarma ve peşinden koşma.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İSVİÇRE küçük ve dağlık bir ülkedir. Ancak yüzyıllar boyunca Avrupa savaşlarında paralı askerlik yapmış, profesyonel asker bir nüfusa sahiptir.

(Bugün halen, İsviçre ordusunda askerlik yapanlar, silahlarını eve götürebiliyorlar.) I. Dünya Savaşı öncesi Kayzer Wilhelm, İsviçre'yi işgal etmeyi planlamaktadır.

Rivayete göre, İsviçre elçisini çağırır ve "Nüfusunuz 500.000 ancak bizim tek bir ordumuz 1.000.000 kişiden oluşuyor. Sınırlarınıza dayansak, ne yapacaksınız?" diye sorar. İsviçre büyükelçisinin cevabı oldukça karizmatiktir: İki defa ateş eder eve döneriz.



GÜLÜ YORUM

@bbeyaz_zencii En büyük hayvan düşmanı veganlardır.

Hayvanların otunu sen niye yiyorsun?



TESPİTLİ YORUM

@avmelihdemirer Karımın en sevdiğim özelliği bıdı bıdı konuşması.

Bazen anlattıkları hakkında en ufak fikrim olmuyor ama dinlemek acayip hoşuma gidiyor. Heyecanlı heyecanlı bıdı bıdı anlatıyor.

Anlat kuşum anlamıyorum ama güzel bir şeydir kesin.



DEEPNOT

Yetişkin olmak lastikli bir çarşafı katlamak gibidir.

Kimse gerçekten nasıl olduğunu bilmiyor.