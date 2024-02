AMERİKAN STİLİ: Amerikalılar teke tek dövüşme hastasıdır ve nadiren itişip kakışma olur. Direkt birbirlerine dalarlar ve sert yumruklarla dövüşürler. Genelde taraflardan biri yere düşüp, ölüme yakınsadığı zaman ayırmayı tercih ederler.

ALMAN STİLİ: Amerikan stili ile benzerliği kalabalık bir grup içinde olsanız dahi teke tek dövüşüyor olmanızdır. Bu stilde itişme kakışma bolca vardır, buna karşın sert darbeler almanız da söz konusu. Ancak kavganın sonlanması için taraflardan birinin pert olmasına gerek yok.

RUS STİLİ: En kompleks kavga stili Ruslar'a aittir.

Rusya'da çok sık karşılaşılan 'sarhoş kavgasıdır'. Bu kavgaların neden çıktığı, kavgada kimin kimi dövdüğü asla belli değildir.

Daha ziyade insanlar eğlenmek için bu kavgaları ayırmaz.

Tarafların birbirlerine zarar vermelerine imkan yoktur.

İTALYAN STİLİ: Daha planlı programlı kavga biçimidir.

Lise yıllarında gördüğümüz "Çıkışta bekle" tarzı kavgalar İtalyan stilinin özetidir. Taraflar haberleşir, randevular verilir ve mekanda kavgaya tutuşulur.

Yine teke tek kavga mevzu bahistir. Birbirlerini öldürmeye çalışmasalar da bir hayli zarar verdikleri görülür.

KANADA STİLİ: Kanadalılar çok fazla kavga seven bir millet değil. Daha ziyade ağız dalaşı, itip kakma, bir iki yumruklaşma hepsi o. Barışçıl insanlara da bu yakışır zaten. Bir de su savaşları ve yastık kavgaları var meşhur ama ona gerek görmedik.

İNGİLİZ STİLİ: Holiganların kanlı ve ölümlü kavgalarını saymıyoruz çünkü bunun adı kavga değil hayvanlık.

Daha normal çerçevedeki kavgalarında yine belli mekanlarda buluşup, taraftarlar önünde, kayıt altına alarak dalaşmak makbul.

HİNT STİLİ: 'Kim kime dum duma' lafı Hint stilinin özeti adeta. Kim kime vuruyor, ne için kavga ediliyor, kim kimden belli değil. Önünüze gelene vuruyorsunuz, elinize geçeni birinin kafasına indiriyorsunuz ve kavga her geçen dakika yeni katılımlarla çığ gibi büyüyerek ilerliyor.

Sonu ne zaman gelir belli değil, çünkü kavgasını eden çıkıyor, kavga fazla kasmıyor bu sebeple.

ARAP STİLİ: Arap stilinde de bir karışıklık söz konusu ama burada taraflar daha keskin çizgilerle ayrılmış durumda.

Kadın erkek fark etmiyor, Arabistan'da kavga oldu mu kadın erkek tam olarak eşit.

VE TÜRK STİLİ: En baba, en kombo dövüş stili Türkler'e ait. Her milletten kavganın iyi yanlarını almışız. 1. kattan arabanın üzerine atlamalar...

Boksör olduğunu bilmeden rakibi dövmeye çalışmalar...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İskoçya'nın ulusal hayvanı, efsanevi bir yaratık olan tek boynuzlu attır.

Japonya'nın Tokyo şehrinin nüfusu Kanada'nın toplam nüfusundan daha fazladır.

Dünyanın en eski sakızı 9.000 yaşında olup Huş ağacı kabuğu katranından yapılmıştır.

Gözlemlenebilir evrende, Dünya'daki tüm kumsallardaki kum tanelerinden daha fazla yıldız var.

Yunuslar benzersiz düdükler kullanarak birbirlerini isimleriyle çağırabilirler.



TESPİTLİ YORUM

@mervelendiiin Hatırlıyor musunuz bundan 6-7 sene önce 'retrica'da 9'lu pozun hepsinde farklı mimik hareketi yapmaya çalışmak gibi bir derdimiz vardı bizim.



GÜLÜ YORUM

@cokricaediyorum Bir gün eşime heyecanlı heyecanlı bir şey anlatırken hiç dinlemediğini fark edince "Sana bir daha hiçbir şey anlatmıycam" deyip küstüm. Kalktı yanıma yaklaştı ve gözlerimin içine bakarak şey dedi "Söz mü?"