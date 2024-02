Dünya üzerinde yemeğini pişirdiği bilinen tek tür insanlardır. Pişirme, yiyeceğimizden daha fazla besin almamızı sağlar ve sindirimi kolaylaştırır.

İnsanlar dünyadaki tüm hayvanlar arasında en karmaşık beyinlere sahiptir.

Beynimiz başka hiçbir hayvanın yapamayacağı şekilde düşünmemize, akıl yürütmemize ve sorunları çözmemize olanak tanır.

İnsan beyni çok güçlüdür. Saniyede yaklaşık 20 milyar bit hızında bilgi işleyebilir.

İki ayak üzerinde dik yürüyebilen tek tür biziz.

Bu iki ayaklılık, aletleri kullanmak ve çevremizi yönetmek için ellerimizi serbest bırakır.

İnsanların dil konusunda oldukça gelişmiş bir kapasitesi vardır.

Karmaşık fikirleri iletmek ve başkalarıyla bilgi paylaşmak için dili kullanabiliriz.

Bizler birbirimizle güçlü bağlar kuran sosyal canlılarız. Bu bağlar işbirliği yapmamıza, hayatta kalmamıza ve gelişmemize yardımcı olur.

İnsanlar inanılmaz derecede yaratıcıdır. Tarih boyunca sanat, müzik, edebiyat ve diğer kültür türlerini ürettik.

İnsanların farklı ortamlara uyum sağlama konusunda olağanüstü bir yeteneği vardır. Çok çeşitli iklim ve habitatlarda yaşayabiliriz.

Sürekli öğreniyoruz ve gelişiyoruz. Çevremizdeki dünyaya dair bilgimiz ve anlayışımız her zaman artıyor.

İnsanlığın uzun bir keşif ve keşif geçmişi vardır.

Dünyanın her köşesini gezdik, hatta uzaya bile çıktık.

İnsan kalbi inanılmaz derecede güçlüdür. Günde yaklaşık 100.000 kez atar ve her yıl vücuda yaklaşık 2.000 galon kan pompalar.

Yüzü kızarabilen tek tür insandır. Bunun duygularımızı başkalarına aktarmanın bir yolu olduğu düşünülüyor.

Yenidoğanlar doğumdan hemen sonra tat ve koku alabilirler. Ayrıca doğduktan birkaç saat sonra gerçek gözyaşları dökebilirler.

İnsan vücudu trilyonlarca hücreden oluşur.

Bu hücreler bizi hayatta ve sağlıklı tutmak için sürekli birlikte çalışırlar.

Her insanın vücudunda yaklaşık 60.000 mil kan damarı vardır. Bu kan damarları uç uca dizilse Dünya'nın çevresini iki buçuk kez sarabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dünya'nın nüfusu, Dünya'daki tüm tavukların toplam ağırlığıyla hemen hemen aynı ağırlığa sahiptir.

Moğolistan'ın nüfusu, kilometre kare başına ortalama sadece 2 kişiyle dünyanın en seyrek nüfusudur.

Dünyanın en büyük mercan kayalığı sistemi olan Büyük Bariyer Resifi uzaydan görülebilmektedir.



