DURUŞ USTALIĞI:

Dik durun, omuzlar geride, baş dik durun; duruşunuza güvenin.

GÖZ TEMASI BECERİLERİ:

Dikkatli ama rahat bir şekilde rahat göz temasını sürdürün.

GÜLÜMSEME SICAKLIĞI:

Olumlu izlenimler için doğal, davetkar bir gülümseme uygulayın.

SES GÜVENİ:

Konuşma sesinizi netlik, özgüven ve tonla eğitin.

AKTİF DİNLEME:

Dikkatle dinlemeye ve düşünceli bir şekilde yanıt vermeye odaklanın.

GÜVEN KIYAFETİ:

Kendinden emin bir görünüm için güvenle ve rahatça giyinin.

KONDİSYON ARTIŞI:

Fiziksel görünüm ve gelişmiş davranış için egzersiz yapın.

FARKINDALIK VE SAKINLIK:

Rahat bir varlık için farkındalık ve meditasyon yapın.

BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI:

Açık ve davetkar jestleri bilinçli olarak kullanın.

BAKIM RUTİNİ:

Hoş bir görünüm için düzenli bakım yapın.

SOSYAL AKICILIK:

Gelişmiş konuşma becerileri için çeşitli sosyal ortamlara katılın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

250 ölü insan şu anda donmuş durumda ve geleceğin teknolojisiyle yeniden canlandırılmayı bekliyor.

Crayon'un kıdemli Crayon üreticisi, 1,4 milyar Crayon ürettikten sonra renk körü olduğunu itiraf etti.

Tersten 'illuminati' yazıp ardından URL olarak '.com' yazarsanız, ABD hükümetinin ulusal güvenlik sayfasına yönlendirileceksiniz.

4 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 437 soru sorar.

Ne kadar mutlu olursanız, günlük yaşamınızı sürdürmek için o kadar az uykuya ihtiyaç duyarsınız.

Üzüntü, uyku isteğini daha da artırır.

1920 yılında bir köpek, sahibinin ölümünden sonra 9 yıl boyunca kendisi de ölene kadar her sabah tren istasyonunun önünde beklemişti.



TESPİTLİ YORUM

@MonteCarlo_Q Erkek adamın en sevdiği maksimum bir kıyafeti olur.

Yıkayıp yıkayıp onu giyer, kombin konusu açıldığında "Ne kombisi" der...



GÜLÜ YORUM

@pertiori Yan dairemde oturan komşum arada sırada camı açıp "BİRAAAA" diye bağırıyor.

Geçen gün de karısı "Biraaaa" diye bağırdı.

Sonra hanımıma sordum. Meğerse kızlarına bağrıyorlarmış.

Çünkü adı Mira'ymış.