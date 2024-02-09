- İNSANLAR insan yüzü resimlerini gördüklerinde ilk önce gözlere bakma eğilimindedirler.

- ÖZSAYGISI düşük olan kişiler başkalarını aşağılama eğilimindedir.

- KAYIP cüzdanın içinde bir çocuğun resmi bulunursa insanların iade etme olasılıkları daha yüksektir.

- BİR kişinin davranışını kişiliğine bağlarız (biz olmadığımız sürece).

- DAHA hızlı yürüyen insanlar, daha yavaş yürüyenlere göre genellikle daha özgüvenli ve daha mutlu görülüyor.

- PARANIZI kendinize harcamaktansa başkalarına harcamaktan daha mutlu olacaksınız.

- KARDEŞLERİNİZLE ilişkileriniz ne kadar iyi olursa, sosyal alanda da o kadar uzman olursunuz.

- ERKEN kalkan biri mi yoksa gece kuşu mu olduğunuzu belirleyen genler vardır.

- BİR yasanın çok katı olması durumunda insanlar daha fazla yasayı çiğnemek ister.

- DAHA büyük gruplar, daha küçük insan gruplarına göre daha kötü ve daha öznel seçimler yapar.

- ARKADAŞLARLA takılmak daha çekici görünmenizi sağlayabilir.

- GERÇEĞİ kabul etmektense kendi lehimize çevirmeye daha yatkınızdır.

- BİRİSİ size "Seninle bir şey konuşmam lazım" diyerek yaklaştığında, beyniniz yakın zamanda yaptığınız tüm potansiyel zararlı şeyleri gözden geçirir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BAZI denizanaları biyolojik olarak ölümsüzdür:

Turritopsis dohrnii denizanası, cinsel olgunluğa ulaştıktan sonra polip aşamasına geri dönebilir ve esasen yaşam döngüsünü sıfırlayabilir.

DÜNYA üzerinde tüm kumsallardaki kumların toplamından daha fazla su bulunuyor:

Çöller göz önüne alındığında bile, okyanuslardaki, buzullardaki ve hatta yer altı sularındaki büyük su hacmi tüm sahil kumlarını gölgede bırakıyor.

DÜNYANIN dönüşü yavaşlıyor:

Her yüzyılda güne yaklaşık 1,7 milisaniye ekleniyor.

Şimdilik algılanamaz olsa da, milyonlarca yıl sonraki günlerimizin uzunluğu gibi şeyleri etkiliyor.

GÜLÜ YORUM

@drfaithdz Oğlum (8) sitenin bahçesinde kız arkadaşlarıyla oynuyordu, biraz izledim, bizimki ortada, kızlar üstünden topu birbirlerine atıyor.

Oyunları bitti yanıma geldi.

"Oğlum kızlar seni neden oynatmadı" dedim, "Oynattı voleybol oynadık, ben file oldum" dedi.

Kadınlar neden böylesiniz.



TESPİTLİ YORUM

@aylinomurca Bankamatik sırasında öylece duruyorsunuz.

Bari herkes önündekinin omzuna masaj yapsın.