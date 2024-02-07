ERKEKLERİN duygularını bastırılmış tutma olasılığı daha yüksektir: Toplum genellikle erkeklerin metanetli olması ve kırılganlık göstermemesi gerektiği fikrini destekler. Sonuç olarak, erkekler duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilir, bu da stresin artmasına ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.

ERKEKLER DE duyguları kadınlar kadar yoğun yaşar: Sanılanın aksine erkekler de duyguları kadınlar kadar yoğun yaşarlar. Ancak toplumsal normlar, erkekleri duygularını açıkça ifade etmekten caydırabilir ve bu da onların duygusal açıdan daha az hassas oldukları yönünde yanlış bir algıya yol açabilir.

ERKEKLER duygusal ifadeden yararlanır: Araştırmalar, ister duygular hakkında konuşarak ister yaratıcı faaliyetlere katılarak duyguları ifade etmenin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. Duygularını ifade edebilen erkekler daha düşük düzeyde stres ve kaygı yaşama eğilimindedir.

ERKEKLER yardım aramaktan yararlanabilir: Ruh sağlığı sorunları için yardım istemek, erkekler de dahil olmak üzere herkes için önemlidir. Akıl sağlığını çevreleyen damgalamaya rağmen, bir terapiste veya danışmana ulaşmak, duygusal zorluklarla başa çıkmada değerli destek ve araçlar sağlayabilir.

ERKEKLER ve ilişkiler: Erkekler genellikle ilişkilere ve duygusal bağlantılara kadınlar kadar değer verir. Güçlü sosyal bağlantılar kurmak ve sağlıklı ilişkileri sürdürmek, erkeklerin genel refahında ve zihinsel sağlığında önemli bir rol oynamaktadır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar olmasına rağmen ayda yalnızca 107 kişi yürüyebildi:

Bu, küçük bir kasabada yaşayan insan sayısından daha az!

Karideslerin kafalarında çok minik kalpler vardır: Sadece bu değil, aynı zamanda karmaşık sinir sistemlerine de sahiptirler ve dünyanın manyetik alanını kullanarak yön bulabilirler.

Dünyanın en sessiz odası o kadar sessiz ki kendi kalp atışınızı bile duyabiliyorsunuz:

Bu yankısız oda, sesin yüzde 99,9999'unu emerek rahatsız edici derecede sessiz bir deneyim yaratıyor.

GülüYorum

@efsolubirnick Misafir geldi eve ikiz çocukları var. Bir yeri karıştırmasınlar diye ben ilgileniyorum, yapma etme derken, biri kaybolan küpemi buldu.

Dedim madem bu şekilde oynıcaz, telefonu koklattım şimdi kulaklığımı arıyorlar.

TESPİTLİ YORUM

@nagelsman Oğlum ne güzel okul kıyafetleri var çocukların, kapşonlu sweat falan giyiyorlar. Bize kravat, süveter giydiriyorlardı. 8 yaşında memur emeklisi gibi dolanıyorduk.