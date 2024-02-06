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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Her çiftin bilmesi gereken ilişki ilkeleri
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

6 Şubat 2024, Salı

Her çiftin bilmesi gereken ilişki ilkeleri

- HAYATINIZI güvensiz ilişkilerle harcayamazsınız.
Ya birbirinize yüzde 100 güvenin ya da ayrılın.
- BİRİSİ sizi hayalet olarak görürse, ölüye saygı gösterin ve yolunuza devam edin.
- KENDİNİZLE toksik bir ilişkiniz varsa, başka biriyle sağlıklı bir ilişkiniz olmaz.
- DOĞRU kişiyi aramayı bırakın ve doğru kişi olmaya odaklanın.
- KENDİNİZE iyi bakmak birini hayal kırıklığına uğratmak anlamına geliyorsa, o zaman birini hayal kırıklığına uğratın.
- KENDİNİZE olan sevginiz her zaman başkaları tarafından sevilme arzunuzdan daha güçlü olmalıdır.
- HAYATINIZA girmesine izin verdiğiniz insanlar bulaşıcıdır. Akıllıca seçin ve hızlı bir şekilde kesin.
- BİRLİKTE bir şeyler yapabilme yeteneğiniz yüksek ve çeşitli olmalıdır.
Ortaklıklar kurmaya yardımcı olacak şeyler yapın.
Yemek pişirin, yürüyüşe çıkın ya da birlikte yıldızlara bakın.
- PARTNERİNİZ sizi destek arayan ilk kişi olarak görmüyorsa, birbirinizin zamanını boşa harcıyorsunuz demektir.
- İNSANIN en derin arzularından biri olan önemli hissetmek saygı duyulmadığında bir ilişkinin iyi gitmesini bekleyemezsiniz.
Onlara önemli olduklarını hissettirin.
- EĞER ikiniz birbirinizin iyi duygusal alanına katkıda bulunamazsanız, sağlıklı bir ilişkiniz olmaz.
- EŞİNİZİ görmezden gelmeyi veya hafife almayı bırakın çünkü eninde sonunda en güçlü duyguları bile öldürürler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
EŞEKLER her yıl uçak kazalarından daha fazla insanı öldürüyor.
1980'DE sarı sayfalar yanlışlıkla bir cenaze evini "Dondurulmuş gıdalar" bölümünün altında listeledi.
BİR zamanlar bir kadın, birkaç nadir tropik yılanı sutyeninin içinde saklayarak havaalanından kaçırmaya çalıştı. Macera, birisinin kadının göğüslerinin tısladığını söylemesiyle utançla sona erdi.
2007 yılında 170 İsviçre askeri bir eğitim tatbikatı sırasında kaybolduktan sonra yanlışlıkla Lihtenştayn'ı işgal etmişti.
KÜTÜPHANEDE en çok geciken kitap dalında dünya rekoru, 120 yıl geç iade edilen bir kitaba ait.

Gülü Yorum
@gezzenoglak Ya bugün kuzenim evlenmiş, bize haber vermemiş.
Neden diyorum sormadınız, diyor "Ne sorcam abi bugün evlenecek misin mi diyicem." Bu ne saçma sebep çıldırcam şimdi bildiğin evlenmiş.

TESPİTLİ YORUM
@ghostlinac Dik oturmayınca belim ağrıyor, dik oturunca da sırtım ağrıyor, nasıl oturmam gerekiyor acaba?

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