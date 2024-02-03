BAZI YAYGIN YANLIŞ ANLAMALAR:

ERKEKLER daha geniş bir gevşek arkadaşlık ağına sahip olma eğilimindeyken, kadınlar çok yakın arkadaşlardan oluşan küçük bir gruba sahip olma eğilimindedir.

Ben konuşkan bir adamım ama pek çok erkek öyle değil ve zamanlarını yalnızca sohbete odaklanmak yerine birlikte bir şeyler yaparak geçiriyorlar. Erkekler bazı ortak faaliyetler yoluyla bağ kurma eğilimindedir.

ERKEKLER birbirlerine karşı keskin bir mizah anlayışına sahip olabilirler, bu düpedüz aşağılayıcı görünüyor.

Kadınlar arasında aynı tür şakalar 3. Dünya Savaşı'na neden olur. Kızartılmak çoğu zaman bir sevgi belirtisidir.

ERKEKLERİN tamamen seks yapma konusunda takıntılı olduğu ve 7/24 tek düşündüğümüz şey olduğu görünebilir, ancak bu kesinlikle doğru değil, özellikle de 20'li yaşlarımızın başlarından sonra. Biraz yavaşlıyoruz ve olgunlaşıyoruz. Bağlantı devresi sıkıcı oluyor ve çok fazla bagaja sahip oluyor.

İlişkileri sandığımızdan daha çok seviyoruz.

SORUN çözücü olma eğilimindeyiz.

Sorunu çok net bir şekilde ortaya koyarsanız ve "Yardımınıza ihtiyacım var" derseniz, harekete geçmek isteyeceğiz. Sorunun etrafında dans etmeyin.

Açık sözlü olun.

DUYGULARIMIZI bastırmaya şartlandırılmışız, bu yüzden bazen bunu okumak zorunda kalacaksınız. Uzun süredir benimsediğim teorim, erkeklerin köpeklerin ölmesi karşısında çok duygusallaştığı, çünkü köpeklerin halka açık olarak paylaşmakta kendilerini rahat hissetmedikleri sevgi ve şefkatin bir vekili olduğudur. Marley ve Ben, Hachiko, bir köpeğin öldüğü her film beni mahveder.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Otomobil endüstrisinin 120 yılı aşkın tarihindeki en yaygın kullanılan ve en önemli güvenlik yeniliği olarak artık dünya çapında tanınan ve muhtemelen Volvo'ya yalnızca lisans ücretlerinden bir servet kazandırabilecek devrim niteliğinde bir buluştu.

Ancak Volvo bunu yapmadı; çünkü bunun kendilerine saklanmayacak kadar önemli olduğuna karar verdiler ve patenti tüm üreticilerin ücretsiz kullanımına açtılar.

Bir milyondan fazla insanın hayatını emniyet kemerine borçlu olduğu tahmin ediliyor ve emniyet kemerinin bu sayıdan binlerce kat daha fazla insanı yaralanmalardan kurtardığı belirtiliyor.



GÜLÜ YORUM

@zaqiddin Einstein hem fizik çalışıp hem de Marilyn Monroe'yu nasıl düşürdün kral ya, bizde yar deyince kalem elden düşüyor..



TESPİTLİ YORUM

@trblnfxn Kapıya yapıştırılmış çilingir reklamı kadar beni geren çok az şey var. Çilingir adeta "Siz evde yokken geldim, istesem kapıyı açıp her şeyinizi alırdım" demiş gibi...