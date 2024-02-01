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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Renk psikolojisi
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

1 Şubat 2024, Perşembe

Renk psikolojisi

KIRMIZI
Eylem, hırs, dikkat, güven, tehlike, enerji, aşk, canlılık, tutku, güç, aciliyet, sıcaklık.
SARI
Neşeli, enerji, samimiyet, tazelik, mutluluk, sevinç, iyimserlik, pozitiflik, sıcaklık, gençlik.
MAVİ
Sakinleştirici, temiz, muhafazakar, dürüstlük, sabır, huzurlu, güvenlik, huzur, istikrar, güven, bilgelik.
PEMBE
Sevgi, şefkat, kadınsı, sağlıklı, mutlu, iyimserlik, şakacı, romantizm, yumuşaklık, tatlı.
KAHVERENGİ
Yaklaşılabilir, rahat, arkadaş canlısı, organik, pratiklik, güvenlik, güç, istikrar, sıcaklık.
GRİ
Denge, sakin, olgun, minimal, zeka, tarafsız, güvenilir, şık, sağlam, istikrar.
TURUNCU
Etkinlik, yaratıcılık, güven, enerji. coşku, heyecan, samimiyet, hasat, iyimserlik, sıcaklık, gençlik.
YEŞİL
Denge, tazelik, büyüme, sağlık, neşe, nezaket, şans, olgunluk, doğa, refah, yenilenme, yatıştırıcı, zenginlik.
TURKUAZ
Şifa, hayal gücü, huzur, koruma, sofistike, ruhsal, bilgelik.
MOR
Hırs, yaratıcı, onur, sezgi, lüks, heybet, mistik, kraliyet, duyarlılık, manevi, başarı, zenginlik, bilgelik.
ALTIN
Işıltılı, lüks, prestijli, refah, ışıltılı, zengin, geleneksel, değerli, zenginlik, bilgelik.
SİYAH
Şık, dramatik, zarafet, ayrıcalık, resmiyet, gösteriş, lüks, gizem, güç, koruma, çok yönlülük.
GÜMÜŞ
Şık, havalı, göz alıcı, zarif, ileri teknoloji, büyülü, modern, gösterişli, tarz sahibi.
BEYAZ
Temiz, kolay, tazelik, iyilik, umut, hayal gücü, masumiyet, ışık, minimalist, modern, huzur, saflık, sadelik.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2009 yılında Stephen Wiltshire adlı otistik bir sanatçı, yalnızca 20 dakika boyunca helikopter yolculuğu yaptıktan sonra New York şehrinin silüetini kalemle hafızasından çizmeyi başardı.
PRENSES
Diana Kraliyet protokollerini göz ardı etmesiyle biliniyordu. Sık sık metroya binerdi.
Tema parklarında ayrıcalıklı muameleyi reddediyor ve William ile Harry'yi herkes gibi sırada bekletiyordu.
YENİ Zelanda'daki mavi Nelson Gölü, 260 feet'e kadar görüş mesafesiyle insanoğlunun bildiği en temiz su kütlesine sahiptir.

GÜLÜ YORUM
@nebilimbenya NOKIA 3310 daha yeni çıkmış.
İlk babam aldı, sonra dedi ki:
Artık teknolojinin son noktası, daha nasıl bir şey yapabilirler ki!

TESPİTLİ YORUM
@ekremm_ İLİŞKİNİN her detayını sosyal medyada paylaşıyorsun.
Ayrılınca sessiz sedasız fotoları siliyorsun.
Olmaz öyle, bize de anlatacan noolduu ?

DEEPNOT
KABA insanlara karşı nazik olun; buna en çok onların ihtiyacı var.

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