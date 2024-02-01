KIRMIZI

Eylem, hırs, dikkat, güven, tehlike, enerji, aşk, canlılık, tutku, güç, aciliyet, sıcaklık.

SARI

Neşeli, enerji, samimiyet, tazelik, mutluluk, sevinç, iyimserlik, pozitiflik, sıcaklık, gençlik.

MAVİ

Sakinleştirici, temiz, muhafazakar, dürüstlük, sabır, huzurlu, güvenlik, huzur, istikrar, güven, bilgelik.

PEMBE

Sevgi, şefkat, kadınsı, sağlıklı, mutlu, iyimserlik, şakacı, romantizm, yumuşaklık, tatlı.

KAHVERENGİ

Yaklaşılabilir, rahat, arkadaş canlısı, organik, pratiklik, güvenlik, güç, istikrar, sıcaklık.

GRİ

Denge, sakin, olgun, minimal, zeka, tarafsız, güvenilir, şık, sağlam, istikrar.

TURUNCU

Etkinlik, yaratıcılık, güven, enerji. coşku, heyecan, samimiyet, hasat, iyimserlik, sıcaklık, gençlik.

YEŞİL

Denge, tazelik, büyüme, sağlık, neşe, nezaket, şans, olgunluk, doğa, refah, yenilenme, yatıştırıcı, zenginlik.

TURKUAZ

Şifa, hayal gücü, huzur, koruma, sofistike, ruhsal, bilgelik.

MOR

Hırs, yaratıcı, onur, sezgi, lüks, heybet, mistik, kraliyet, duyarlılık, manevi, başarı, zenginlik, bilgelik.

ALTIN

Işıltılı, lüks, prestijli, refah, ışıltılı, zengin, geleneksel, değerli, zenginlik, bilgelik.

SİYAH

Şık, dramatik, zarafet, ayrıcalık, resmiyet, gösteriş, lüks, gizem, güç, koruma, çok yönlülük.

GÜMÜŞ

Şık, havalı, göz alıcı, zarif, ileri teknoloji, büyülü, modern, gösterişli, tarz sahibi.

BEYAZ

Temiz, kolay, tazelik, iyilik, umut, hayal gücü, masumiyet, ışık, minimalist, modern, huzur, saflık, sadelik.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2009 yılında Stephen Wiltshire adlı otistik bir sanatçı, yalnızca 20 dakika boyunca helikopter yolculuğu yaptıktan sonra New York şehrinin silüetini kalemle hafızasından çizmeyi başardı.

PRENSES

Diana Kraliyet protokollerini göz ardı etmesiyle biliniyordu. Sık sık metroya binerdi.

Tema parklarında ayrıcalıklı muameleyi reddediyor ve William ile Harry'yi herkes gibi sırada bekletiyordu.

YENİ Zelanda'daki mavi Nelson Gölü, 260 feet'e kadar görüş mesafesiyle insanoğlunun bildiği en temiz su kütlesine sahiptir.



GÜLÜ YORUM

@nebilimbenya NOKIA 3310 daha yeni çıkmış.

İlk babam aldı, sonra dedi ki:

Artık teknolojinin son noktası, daha nasıl bir şey yapabilirler ki!



TESPİTLİ YORUM

@ekremm_ İLİŞKİNİN her detayını sosyal medyada paylaşıyorsun.

Ayrılınca sessiz sedasız fotoları siliyorsun.

Olmaz öyle, bize de anlatacan noolduu ?



DEEPNOT

KABA insanlara karşı nazik olun; buna en çok onların ihtiyacı var.