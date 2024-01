HER gün kitap okuyun.

HER gün bir kişisel gelişim eylemi yapın.

HATALARINIZI analiz edin ve onlardan ders alın.

DÜNYADA olup bitenler hakkında kendinizi bilgilendirin.

POLİTİKA ve ülke meseleleri hakkında bilgi edinin.

HER zaman oy vermeye gidin.

ÇÖPÜNÜZÜ geri dönüştürün.

HERHANGİ bir şey yapmadan önce bir plan oluşturun.

HER zaman pozitiflere odaklanın.

İLGİNÇ tartışmalara katılın.

DAİMA öğrenecek yeni bir şeyler arayın.

GIDA katkı maddeleri hakkında bilgi edinin ve gıda etiketlerini okumaya başlayın.

GÜNCEL bir hayatta kalma çantası bulundurun.

DÜZENLİ olarak satranç veya diğer stratejik oyunları oynayın.

HER zaman kalıpların dışında düşünmeye çalışın.

AKILLI insanlarla takılın.

FARKINDALIK pratiği yapın.

HER gün meditasyon yapın.

SAĞLIKLI beslenin ve egzersiz yapın.

TELEFONUNUZA

IQ iyileştirme uygulamalarını indirin.

GÜCENMEDEN fikrinizi ifade etmeye çalışın.

KİŞİSEL gelişim bloglarını okuyun.

DÜZENLİ olarak yeni kişisel gelişim faaliyetleri yapın.

GÜNLÜK tutun.

BAŞKALARININ ne düşündüğünü umursamayı bırakın.

KENDİNİZİ tehlikeli şeylere bulaştırmayın.

ÖNEMLİ kararlar vermeden önce kendinizi konu hakkında eğitin.

MALI durumunuzu takip edin.

HER gün iyice dinlenin.

BİR sabah rutini geliştirin.

KONUŞMADAN önce daima dinleyin.

DÜZENLİ olarak kendinize meydan okuyun.

ÇEVRİMİÇİ kurslara katılın.

BİR şeyde başarısız oluyorsanız vazgeçmeden önce öğrenmeye ve gelişmeye çalışın.

ZOR durumları daha güçlü olmanın bir yolu olarak düşünün.

ESKİ şeyleri yapmanın yeni yollarını düşünün.

BİLGİNİZİ başkalarıyla paylaşın.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

90'LARDA

Denzel Washington, Oxford'un yaz tiyatrosuna gitmeye gücü yetmeyen, hevesli genç bir aktörün ücretlerini ödedi. Bu genç oyuncu Chadwick Boseman'dı (RIP). Chadwick, 2019'daki AFI Yaşam Başarısı Ödülleri'nde Denzel'e açıkça teşekkür etti.

1963 yılında bir Türk adam evini yeniliyordu.

Bodrumunda bir duvarı yıktıktan sonra bir tünel buldu. Tüneli takip ederek bir zamanlar nüfusu 20.000 olan Derinkuyu adlı antik yeraltı şehrini keşfetti.



TESPİTLİ YORUM

@suleleleleley İSTANBUL'UN her yerini gezip her yeri bilen insan, gerçek bir İstanbullu değildir.. Gerçek bir İstanbullu "Nasıl olsa burada yaşıyorum, bir gün gideriz, bir gün görürüz" diye erteleyip hiçbir yere gitmeyendir.



DEEPNOT

DAHA önce hiç sahip olmadığın bir şeyi başarmak istiyorsan, daha önce hiç yapmadığın şeyi yapmalısın.