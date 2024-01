KAR TOPU OYNAYANLAR (AİLE):

Akşam televizyonda gördükleri "Yarın okullar tatil" haberinden sonra, ertesi gün genellikle öğlen saatlerinde, küçük çocuğun sabahın köründen başlayan ısrarına babanın "İyi be tamam" demesiyle birlikte aşağıya inip, kendi arabalarının üzerindeki karlarla kendi hallerinde eğlenen 3-4 kişilik insan topluluğu.

KAR TOPU OYNAYANLAR (KÜÇÜK ÇOCUKLAR):

Bu veletler her ne kadar tatlı olsalar da kar topuyla babasının kafasını patlatmak istediği için, 1 saat sıkıp, en az taş kadar sert yapıp, nişan alma kabiliyeti düşük olduğu için (ya da babasının son anda eğilmesiyle) o sımsıkı ettiği kar topunu (kaya parçası haline gelen kar topu) bir anda kafanızda patlatabilecek, korkulası tipler.

KARDAN ADAM YAPANLAR:

Kar yağınca yurdum insanının içindeki sanatçı daha fazla dayanamayıp ortaya çıkar ve mizahın sınırları ciddi ciddi zorlanır. Yaşı, işi, eğitimi, dili, dini, ırkı fark etmez, yurdum insanı kardan adamı affetmez, yaratıcılık sınırlarını alt üst eder.

YOLDA KALAN ZİNCİRSİZLER:

1 ay önceden kar yağacağı haberini alıp, yerde 45 santim kar görmesine rağmen yaz lastikleriyle a konumundan b konumuna varabileceğini düşünen bu tipler, araba hareket ettikten sonra 3 ila 5 dakika içerisinde kara saplanırlar.

ARAÇ İTİCİLER:

Eminim ki her an her yerde araba itmek için bekleyen bir itici vardır. Bu arkadaşlar her ne kadar 4 mevsim 24 saat hizmet veriyor olsalar da yapılan anketlerde işlerini yaparken en zevk aldıkları anın kara saplanmış aracı itmek olduğu saptanmıştır. İnanırlarsa itemeyecekleri şey yoktur.

SİLECEK KALDIRANLAR:

Memlekete Balkanlar'dan girdiği tahmin edilen ve kulaktan kulağa yurdun dört bir tarafına yayılan ve gerektiğinden fazla önem verilen (zincir takmayı 2. belki de 3. sıraya atabilecek kadar) bilginin etkisiyle, kar yağar yağmaz sanki kaldırmazsa arabası bir daha çalışmayacakmışcasına koşaraktan sileceğini kaldıran tipler.

ÇANAĞI ÇÖMLEĞİ KIRANLAR:

Bazen tee 50 kilometre öteden yürüyüşlerinden 5 dakika sonra düşeceğini anladığımız bu tipler, zaman zaman insanı hiç güleceği olmadığı bir anda düşeni kaldırmayı unutturacak kadar hunharca güldürebilirler.

Düşmesi anlık bir hareket olup, gün içerisinde rastlanması yüksek bir ihtimal olmasa da, komik düşme videoları kışın akşam haberlerinin, en az kurban bayramında kaçan kurbanlık videoları kadar klişesi haline gelmiştir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Alaycılığı iyi anlayan insanlar genellikle insanların ZİHNİNİ okumada iyidirler.

Görmezden gelindiğini hissetmek, yaralanmayla aynı kimyasal etkiyi yaratır.

Vücudumuzda çoğu zaman negatif olmanıza neden olan bir gen vardır.

Komedyen ve komik insanlar diğerlerine göre daha depresiftir.

Birisi mutluluktan ağladığında ilk gözyaşı damlası sağ gözden gelir.

Acı gözyaşları sol gözden geliyor.

Beyniniz reddedilmelere fiziksel bir acı gibi davranır.



GÜLÜ YORUM

@dripling KIZ diyor ki "Ya ben alternatif şeyler dinliyorum büyük ev ablukada yok öyle kararlı şeyler". Ee ne var ben de Japon ligine kupon yapıyorum...



TESPİTLİ YORUM

@benberre MİYOP olmanın da avantajları var mesela canın kimseyi görmek istemediği zaman çıkarıyorsun gözlüğü, herkes bulanık!



DEEPNOT

KÖPEKLERİN bu kadar çok arkadaşı olmasının nedeni dillerini değil, herkese kuyruk sallamalarıdır.