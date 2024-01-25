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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

25 Ocak 2024, Perşembe

Gerçek arkadaş

Paylaşırken kendinizi güvende hissedersiniz.
İyi bir arkadaş sırlarınızı güvende tutar.
Onlarla vakit geçirmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
Moraliniz bozulduğunda onlarla birlikte olmak bile sizi neşelendirir.
Yargılayıcı değiller.
Gerçek arkadaşlar yapıcı eleştirilerde bulunabilir ve kendinizin daha iyi bir versiyonu olmanıza yardımcı olabilir, ancak asla kendinizi kötü hissetmenize veya kendinize karşı dürüst olduğunuz için utanmanıza neden olmazlar.
Katılmamayı kabul edebilirsiniz.
Gerçek arkadaşlar olayları kalplerine almazlar.
Birbirleriyle aynı fikirde olmasalar bile bu herhangi bir çatışma yaratmayacaktır.
Sınırlarınıza saygı duyulur.
İyi bir arkadaş, müsait olmadığınızı her zaman anlayacak ve siz onunla konuşabilecek duruma gelene kadar sizi bekleyecektir.
Birbiriniz adına gerçekten mutlusunuz.
Birbirinizin başarılarını kutluyorsunuz ve iyi şeyler olduğunda birbiriniz adına gerçekten mutlu oluyorsunuz.
İyi dinleyicilerdir.
İyi bir arkadaş size konuşma, soru sorma, duygularınızı doğrulama ve bakış açısı bulmanıza yardımcı olma fırsatı verir.
Karşılıklı olarak birbirinizi desteklersiniz Tek taraflı bir dostluk uzun süre ayakta kalamaz; iki yönlü olmalıdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

YUKARIDAKİ ilginç adam grubunu aday göstermek istiyorum.
Belçika'nın Charleroi şehrinde bir grup adam saat 15.00 sıralarında bir e-sigara mağazasına giriyor ve dükkanın sahibi olan Didier adında bir adamdan para talep ediyor. Didier aynı anda altı adamla dövüşemeyeceğini bildiğinden bir plan yapıyor.
Soyguncu özentilerine saat 15.00'in evini soymak için çok kötü bir zaman olduğunu söylüyor. Keşke akşam 6 civarında, yani kasada daha fazla paranın olduğu bir zamanda çıkıp geri gelselerdi daha iyi olacağını anlatıyor.
Adamlar Didier ile yaklaşık 15 dakika konuştuktan sonra oradan ayrılıyorlar.

DİDİER telefonunu alıp polisleri arıyor, onlara olanları ve birkaç saat içinde geri döneceklerini anlatıyor. Polis Didier'i dinledikten sonra şöyle düşünüyor: "Kimse bu kadar aptal olamaz. Aslında bundan sonra geri dönmeyecekler, değil mi?"



YANLIŞ. Talimat verildiği gibi akşam 6 civarında, adamlar soygun yapmak için mağazaya dönüyorlar. Her ihtimale karşı gelen sivil polisler arka odada onları bekliyorlardı.

GÜLÜ YORUM
@garacucuk HANIM kahverengi Ugg'larına uyumlu oluyor diye yine o tarz bir yelek almış.
'Oo Altar'ın oğlu Tarkan sabah sabah nereye' dedim diye küstü...

DEEPNOT
PARA hayatta her şey değildir ama böyle saçmalıkları düşünmeden önce yeterince para kazanın.

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