"Aralık Etkisi": Çalışma oturumlarınızı zamana yaymak, uzun süreli akılda tutma açısından, ders çalışmaktan daha etkilidir. Beynimiz aralıklı tekrarlama ve kodlamadan yararlanır.

"Dunning-Kruger Etkisi":

Beceriksiz kişiler sıklıkla kendi yeteneklerini abartırlar, yüksek düzeyde yetkin kişiler ise kendi yeteneklerini küçümseyebilirler. Bu bilişsel önyargı, öz farkındalığın önemini vurgulamaktadır.

"Sırf Maruz Kalma Etkisi": Bir şeye veya birine ne kadar çok maruz kalırsak, ondan o kadar hoşlanmaya başlarız. Aşinalık zihinlerimizde sevgiyi doğurur.

"Pygmalion Etkisi":

Bireylere yönelik daha yüksek beklentiler, performansın artmasına yol açabilir.

Bir kişinin potansiyeline olan inanç, onun gerçek yeteneklerini etkileyebilir.

"Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi": Bireyler çatışan inanç veya tutumlara sahip olduklarında psikolojik rahatsızlık yaşarlar. Bu rahatsızlık onları tutarsızlığı çözmeye motive edebilir.

"Doğrulama Önyargısı":

Çelişkili kanıtları görmezden gelirken veya reddederken mevcut inançlarımızı ve görüşlerimizi doğrulayan bilgileri arama eğilimindeyiz.

"Hawthorne Etkisi":

Bireyler gözlemlendiklerini bildiklerinde davranışlarını değiştirebilirler, bu da performansın artmasına veya alışkanlıkların değişmesine yol açabilir.

"Yanlış Uzlaşma Etkisi":

Başkalarının bizim inançlarımızı, fikirlerimizi ve davranışlarımızı paylaştığını abartma eğilimindeyiz. Sosyal normlara ilişkin çarpık bir algı yaratabilir.

"Aktör-Gözlemci Önyargısı": Çoğunlukla kendi davranışlarımızı dış etkenlere bağlarken, başkalarının davranışlarını içsel özelliklere veya karakteristiklere bağlarız. Bu önyargı, kendimize ve başkalarına ilişkin yorumlarımızı etkiler.

"Ayak Kapıya Tekniği":

Birinin küçük bir isteği kabul etmesini sağlamak, o kişinin daha sonra daha büyük bir isteği yerine getirme olasılığını artırır. Tutarlılık ve bağlılık ilkesinden yararlanır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dopamin sizi bilgi aramaya bağımlı hale getirir: Sosyal medyada gezinirken beyniniz dopamin salgılar ve bu da daha fazla bilgi arama isteği uyandırır. Sanki hiç bitmeyen bir döngü gibi!

Hiç gerçekleşmemiş bir suç işlediğinize ikna olabilirsiniz:

Belirli görüşme teknikleri aracılığıyla, insanların gerçekte yapmadıkları bir suçu işlediklerine inandırılabilirler.

Telkin gücünün anılarımızı nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adam artık düzenli hayata geçiyorum diyip sabah 8'e alarm kurar ama yine de uyandığında alarmı kapatıp öğlen kalkar...



GÜLÜ YORUM

@junesred Kediye mama koyarken bi kısmı yere döküldü.

Dökülenleri kabına geri koydum ama onları seçti yemedi. Hayvanın prensipleri var takdir ettim. Ben mesela üç mikrobiyoloji dersi aldım hala yere düşen bir şeye 'üç saniye kuralı' diyip ağzıma atıyorum.



DEEPNOT

Kahkaha hiçbir yan etkisi olmayan bir sakinleştiricidir.