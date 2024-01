Ne kadar az söylerseniz sözleriniz o kadar önemli olur.

Her şeyi kişisel algılamayın. Herkes seni senin düşündüğün kadar düşünmüyor.

Sorunlara odaklandığınızda daha fazla sorun yaşarsınız.

Olasılıklara odaklandığınızda daha fazla fırsata sahip olursunuz.

Şimdi ne kadar acı verirse versin, bir gün geriye dönüp baktığınızda mücadelenizin hayatınızı daha iyiye doğru değiştirdiğini fark edeceksiniz.

İnsanlarla tanışmanızın her zaman bir nedeni olacaktır.

Ya hayatınızı değiştirmelerine ihtiyacınız var ya da onlarınkini değiştirecek olan sizsiniz.

Yeni bir şey denemekten asla korkmayın çünkü zaten bildiğiniz sınırlar içinde kaldığınızda hayat sıkıcı hale gelir.

İlgisi sizin için en önemli olan kişi tarafından görmezden gelindiğinizde beyninizdeki tepki, fiziksel acıya benzer olacaktır.

Bazen bir anın değerini, o an bir anıya dönüşene kadar asla bilemezsiniz.

Minnettar olduğunuz şeyleri not etmeye başladığınızda, eksik olduğunuz şeyleri gözden kaçırmaya başlarsınız.

Eğer ağzınız üzerinde kontrolünüz yoksa, geleceğiniz üzerinde de kontrol sahibi olamazsınız.

Hayat bir aynadır ve düşünen kişiye ne düşündüğünü yansıtır.

Hayatın yüzde onu başınıza gelenlerden ve yüzde doksanı buna nasıl tepki verdiğinizden ibarettir.

Sabahları yüzleşmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz.

Hiçbir şey kalpten yaptığınız bir şey kadar güzel hissettirmez.

En çok vakit geçirdiğiniz 5 kişinin yansımasısınız.

Potansiyeliniz kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızla doğrudan ilişkilidir.

BUNU

BILIYOR MUYDUN?



Örümcek ağları eski çağlarda bandaj olarak kullanılıyordu.

Bazı arabalar kullanılmış patates kızartması yağıyla çalışabilir.

Gazeteler de dahil olmak üzere çoğu reklamda saatin üzerinde gösterilen saat 10:10'dur.

Başparmakların kendi nabzı vardır.

Mide asidi metali çözecek kadar güçlüdür.

Yağmur damlaları yaygın olarak ifade edilen damlama şeklinde düşmez.

Minik paraşüt veya hamburger ekmeği şeklinde düşüyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@uhrevy İnstada görüyoruz kızlar işe girince ne güzel çiçek yolluyorlar filan ben işe girdiğimde iki kişi arayıp kredi için kefil olmamı istemişti.



GÜLÜ YORUM

@dilanname Bugün yoga vardı hoca şimdi karnımızı içimize çekiyoruz dedi çektim pozisyon aldım yanıma geldi karnıma elledi dedi ki şimdi karnımızı içimize çekiyoruz...



DEEPNOT

Hayat tek seferlik bir tekliftir. İyi kullan.