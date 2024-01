HER erkek (küçük bir erkek çocuk dahil) kendisine yönelik söz ve hareketlerinizden saygısızlığı ve onursuzluğu tespit etme içgüdüsüne sahiptir.

ERKEKLER şeref ve saygıyla beslenirler. Ona yemekten daha çok değer veriyorlar.

Bir erkeğe dilediğinizi yapın ama onun saygısına ve şerefine dokunmayın.

ERKEKLER onun sizinle konuşmasından ve sizin de ona karşılık vermenizden nefret eder.

Onun konuşmasından ve senin çekip gitmenden nefret ediyor.

ERKEKLER, eşlerinin meydan okumasından nefret eder.

Ona meydan okumak, içindeki canavarı harekete geçirmektir.

Bu senin için kârlı değil, kadın

ERKEKLER huzurları için her şeyi yapabilirler, hatta bu onları korkak gibi gösterebilir. Bir adam evindeki huzurunu kaybettiğinde, hayatı başka bir yere taşınmak ve bu huzuru ona verebilecek herkeste aramak üzeredir.

BİR erkek belirli bir şeyden şikayet ettiğinde tahammül sınırına ulaşmış demektir. O şeye dikkat etmek için elinizden geleni yapın ve ona yardım etmenin bir yolunu bulun.

BİR erkek sizinle konuşurken susmanızı ve ona odaklanarak dikkatinizi vermenizi ister. Sakinliğiniz, size bağırıyorsa sesinin tonunu düşürmesine neden olabilir.

BİR kadının sessizliği erkeği doğal olarak korkutur; erkek neyin yanlış gittiğini anladığından emin olmak için her şeyi yapabilir.

BİR erkek hiçbir zaman sevdiği kadın için çok meşgul değildir.

BİR erkeğin günlük aktivitelerinden sonra kadından istediği şey gönül rahatlığıdır. Yiyecek ve sıcak/soğuk banyoyla tazelenene kadar sorunları ondan uzak tutun.

BİR erkek, kadınına hediye aldığında bu, bunu yapmadan önce onu derinlemesine düşünmüş demektir.

BİR adam her zaman yatırımından uzak değildir. Ya aklında taşır ya da gittiği her yere onunla gider.

ERKEKLER pohpohlamada iyidirler, ancak pohpohlamalarında onların size yönelik gerçek niyetleri ya değer ya da tüketim açısından yatmaktadır.

EVDE eşiyle huzur bulan erkek asla dışarıda uyuyamaz.

Her zaman eve varmak için istekli olacaktır.

BİR adamı kontrolünüz altına almak için onun egosunu besleyin, o da Şehri kapınıza getirsin.

AİLEDE herhangi bir dini inancı kabul etme konusunda erkekler her zaman ikinci planda kalırken, kadınların bu inancı kabul etmesi kolaydır.

HİÇBİR şey bir erkeğe, yaptığı her küçük şeyde kadınının takdir ve teşvik sözleri kadar cesaret veremez.

HİÇBİR erkek, çocuklarının önünde yetersizliklerini örten karısıyla şakalaşmaz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Ortalama bir insan hayatının yaklaşık altı ayını kırmızı trafik ışıklarının yeşile dönmesini bekleyerek geçirir.

Araştırmalar, insanların kalın yazı tipiyle yazılan bir şeyin doğru olduğuna inanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Telefonun pilinin biteceği korkusu o kadar yaygın ki buna "nomofobi" adı veriliyor.

Araştırmalar, akılda kalıcı bir şarkı veya müzik şeklinde sunulduğunda insanların bilgiyi hatırlama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

"Kulak kurdu" olarak bilinen olay, bir şarkının kafanıza takılıp tekrar tekrar, bazen saatlerce çalması anlamına gelir.



GÜLÜ YORUM

@okadarhakliymki EVLİLİK çok garip bir müessese gerçekten.

Ablam eniştemin Johnny Depp'den daha yakışıklı olduğunu iddia etti az önce.



DEEPNOT

@halledemiyorum HAYATIM bir film şeridi gibi gözümün önünden geçtiği zaman seni durdurup bir kez daha izleyeceğim.