- HER gün tek bir göreve odaklanın.

- HER gün aynı saatte uyanın.

- DAHA çok gülümseyin.

- EN iyi intikam HİÇBİR ŞEYDİR...

- AYNI anda bir arzuya odaklanın.

- DIŞSALIN içsel olanı etkilemesine izin vermeyin.

- ŞU anda sahip olduğunuz şeyi ne zaman istediğinizi hatırlayın.

- PASTA yapmayı, pasta yemeyi bilmenize gerek yok.

- YALAN söylemeyin veya en azından doğruyu söylemeye çalışmayın.

- İMKANLARINIZIN altında yaşayın, tüm hayat güzel olacak.

- ACIDAN, belirsizlikten ve sürekli çalışmaktan kaçamayacaksınız.

- DAHA fazlasının tuzağından kaçının...

- ÖDÜNÇ aldığınız şeyi iade edin.

- HER zaman zamanında gelin ve mazeret üretmeyin.

- ÇENENİZİ ne zaman kapalı tutmanız gerektiğini bilin.

- KAFANIZDAKİ ses olmadığınızı bilin.

- STRES, aşırı yemek, uykusuzluk ve egzersiz kendine zarar vermenin bir biçimidir.

- ÇEVRENİZDEKİ insanlar sizin kim olduğunuzu çoğaltır.

- MOTİVASYON geçicidir, hemen harekete geçin.

- BİR gece önceden planladığımız şeyleri yapın.

- ZAMANINIZI ve enerjinizi bilinçli kullanın ve buna göre hareket edin.

- KARARSIZSANIZ kısa vadede en acı veren seçeneği tercih edin.

- NE olursa olsun üstesinden gelebileceğinize inanın.

- BARIŞIN düşmanı diğer insanların sizden beklentileridir...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İyi yalancılar başkalarının yalanlarını tespit etmede daha iyidir.

Daha akıllı insanlar kendilerini hafife alırlar.

Aynı anda yalnızca 3-4 şeyi hatırlayabiliyorsunuz?

IQ'su yüksek kadınlar eş bulmakta zorlanıyor.

Çevrimiçi flört ve alışveriş aynı fizyolojik prensibi takip eder.

Giyinme şekliniz ruh halinizle bağlantılıdır.

Fazla uyuyan insanlar daha fazla uykuya ihtiyaç duyar.

Birisi size bir soru sorması gerektiğini söylediğinde % 98 oranında yakın zamanda yaptığınız tüm kötü şeyleri düşünürsünüz.

Hedeflerinizi başkalarına açıkladığınızda başarılı olma olasılığınız azalır.

İnsanların % 90'ı yüz yüze söyleyemedikleri şeyleri mesajla gönderiyor...



GÜLÜ YORUM

@yuhlitoris BUGÜN bir veliyle görüştüm özel ders istiyor.

"Temeli zayıf çocuğumu çalıştırabilir misiniz?" dedi, "Neden zayıf peki, okul kaynaklı mı?" dedim. "Yok hayır kafası çalışmıyor" dedi.

Bize böyle bilinçli veli lazım işte, herkes çocuğunu Tony Stark sanıyor çünkü...