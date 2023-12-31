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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

31 Aralık 2023, Pazar

2023’ün son nasihatleri

- Köpeklere güvenin.
Kimden uzak duracaklarını her zaman bilirler.
- Ne isterseniz yiyin, eğer biri size şişman derse onu da yiyin.
- Bulunduğunuz yerden memnun değilseniz taşınınız. Sen ağaç değilsin.
- İçki içmek hafıza kaybına, hatta neydi dur, evet daha kötüsü hafıza kaybına neden olabilir.
- İltifatların başınıza gelmesine, hakaretlerin de kalbinize girmesine izin vermeyin.
- Davet edildiğiniz her tartışmaya katılmak zorunda değilsiniz.
- Asgari düzeyde yetinmek zorunda değilsiniz.
Seçmeli flört etmeyi deneyin ve seni sevecek olanla tanışacaksın.
- Kendinden utanma; bu, ebeveynlerinin işidir.
- Yaşlanmaktan şikayet etmeyin, bu ayrıcalık herkese nasip olmaz.
- Sizi yalnızca bir seçenek haline getiren birini asla öncelik haline getirmeyin.
- Asla başka bir adamın saatine bakmayın ve asla başka bir adamın parasını saymayın.
- Asla bir aptalla tartışmayın, izleyenler aradaki farkı anlayamayabilir.
- Kendiniz olmanıza izin vermeyecek bir ilişkiye razı olmayın.
- Yaşlanmaktan şikayet etmeyin. Bugün şimdiye kadar yaşadığınız en yaşlı ve bir daha olabileceğiniz en genç gün.
- Hayallerinizden vazgeçmeyin, uyumaya devam edin.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Şişelenmiş suyun son kullanma tarihi şişe içindir, içindeki su için değil.
Her 35 günde bir cildiniz, yani karaciğeriniz her ay yenilenir.
Vücudunuz bu yeni hücreleri yediğiniz yiyeceklerden yapar.
Yani kelimenin tam anlamıyla ne yerseniz osunuz.
Sivrisinekler sizi sadece ısırmaz, aynı zamanda kanınızı emdikten sonra üzerinize işerler.
İnsanlar telefonda konuşurken görsel geri bildirimleri olmadığı için tempo tutarlar, dolayısıyla vücut hareket ederek tepki verir.
ATM'lerin başlangıçta arızalı olduğu düşünülüyordu, çünkü tek kullanıcıları fahişeler ve veznedarlarla yüz yüze uğraşmak istemeyen kumarbazlardı.

TESPİTLİ YORUM
@yusfgundz Takip et kahveye uğrayıp çay içeyim dedim.
Babamın 50 yaş üstü arkadaşları 4. arıyorlarmış otur 2 parti oyun oynayalım dediler.
Amcalardam biri yiğenim bu iş kalem tutmaya benzemez dedi. En son kalktığımda 3'ü hesabı ödüyordu.
Bunlar sanıyor ki biz üniversiteyi ders çalışarak kazandık.

GÜLÜ YORUM
@firrato Dedemin 60-70 tane torunu var.
Geçen gün beni yolda görünce ben seni nerden tanıyorum dedi.

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